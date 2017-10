"El 20% de lo que facturamos va para Hacienda"

-Ahora que las administraciones dicen que la economía mejora, ¿qué les pediría para mejorar la situación del transporte?

- Una menor carga fiscal; el 20% de los kilómetros facturados va a pagar a Hacienda. Y habría que revisar las diferentes variantes tributarias existentes, que hacen que haya mucha competencia deleal.

- ¿Cuál es la situación a nivel salarial?

- Yo reivindico la necesidad de un convenio colectivo nacional, porque las diferencias entre provincias a veces son abismales. Un convenio europeo también ayudaría evitar la deslocalización de empresas a países del este y a frenar el intrusismo.

-Muchos camioneros se quejan también de que algunos clientes les obligan a realizar tareas de carga y descarga que no les corresponden.

-La ley de contratos de transporte regula la carga y descarga en el artículo 40, pero se incumple mucho. Es obligación del cargador, no del transportista, pero en la práctica fuerzan a los camioneros a cargar y descargar; hay una cesión ilegal del trabajo.

- Con esta ilegalidad se ahorran empleos.

- Los cargadores no te lo dicen explícitamente pero igual te dejan caer: "Si no descargas tú, vas de último", por lo que cedes para no perder tiempo

- ¿Han reducido la morosidad del sector?

- Sí, pero seguimos teniendo la tasa más alta. Debería haber un baremo sancionador, algo que propuso la oposición, que penalice los días de retraso cuando se paga más allá de los 60 días. Pero es difícil porque hasta el Estado incumple los plazos.