Iberconsa amarra la compra de Santa Cruz y encarrila el liderazgo de la flota argentina

La compañía viguesa Ibérica de Congelados (Iberconsa), tercera del ranking estatal por volumen de facturación, ha amarrado ya la compra de la argentina Pesquera Santa Cruz, participada por la también olívica Galaustral. Según pudo saber FARO en diversas fuentes del sector, la transacción depende únicamente de una due diligence y se cerrará previsiblemente en noviembre. "Es un hecho. Se quedan con la empresa", apunta también el secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, Jorge Frías. En tanto el negocio no está cerrado en Iberconsa no han querido confirmar ni desmentir la información, "en boca" -agregan desde el país sudamericano- "de toda la industria". Con esta operación la firma que dirige Alberto Freire encarrila el liderazgo no solo en materia de capturas de gambón argentino, sino en capacidad extractiva con más de veinte buques operativos en este caladero.

Según la información aportada por el Gobierno argentino Pesquera Cruz del Sur cuenta con ocho buques (seis tangoneros y dos poteros), además de una planta de procesado en la localidad de Puerto Deseado, al sur del país, desde donde operan también las filiales de Pescanova (Argenova) y Grupo Profand (Pesquera Deseado). Fuentes conocedoras de la transacción aseguran que ésta conllevará un desembolso de 62 millones, aunque otras rebajan el importe. "Los tangoneros se pagarán a siete millones cada uno, más tres millones por los dos poteros", enumera un agente de la industria con planta en Argentina. A esto hay que sumar la propia factoría, la estiba y la caja de la compañía.

Con estos buques Iberconsa alcanzará los 23 pesqueros en el caladero, con lo que superará a la local Conarpesa. Ésta (tenía 24 barcos) se deshizo de dos arrastreros a finales del año pasado durante las negociaciones con Dalian Huafeng Aquatic Products para pasar a manos chinas, aunque finalmente Dalian se decantó por Arbumasa (filial del grupo español Amasúa). La de Vigo operaba en Argentina con dieciséis pesqueros hasta hace dos semanas, cuando perdió el arrastrero Urabain después de sufrir un aparatoso incendio en Puerto Madryn. Irá a desguace. Los últimos fichajes para su flota fueron el Siempre Santa Rosa, Ventarrón y Pescargen V. Solo en la renovación de este último (realizada por Construcciones Navales Paulino Freire) Iberconsa invirtió unos 3,5 millones de euros.

Crecimiento

El proceso de expansión de Iberconsa ni es nuevo ni ha terminado. Este año consumó la compra de Atunera Argentina y en el primer año de Portobello Capital como socio mayoritario incorporó seis buques a los caladeros de Argentina y Namibia. Este verano, como publicó FARO, selló una alianza con la sudafricana Pioneer East Coast que ha aportado 5.000 toneladas de cuota de merluza al Pescargen V (especie en la que ya es líder en el formato de congelado a bordo) y la gestión de una factoría de procesado en Port Elizabeth, al sudeste del país. A corto plazo trabaja en la adquisición de una planta en el área de Vigo para dar mayor valor añadido a sus productos de cara al consumidor final, así como en la búsqueda de un comprador para su cadena de venta al por menor Hiperxel.