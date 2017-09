EDP asegura que no hay "nada concreto" sobre una fusión con Gas Natural

El presidente del grupo EDP, Antonio Mexia, asegura que no existe "nada concreto" respecto a los rumores de una posible fusión con Gas Natural Fenosa y que ambas compañías ya hablaron en su momento y desmintieron la operación.

"Creo que las dos empresas ya han dicho lo que tenían que decir. No hay nada concreto y por eso no hay nada que comentar", señaló Mexia en declaraciones a la prensa en un acto con motivo del centenario de la central hidráulica de La Malva, origen de la antigua Hidroeléctrica del Cantábrico, controlada desde 2004 por EDP. El primer ejecutivo del grupo luso se refería así a los rumores que saltaron el pasado mes de julio sobre un acercamiento entre Gas Natural y EDP para una posible integración y que no han hecho más que crecer con el paso del tiempo, a pesar de que fueron desmentidos por ambas compañías. Mexia destacó que España "es parte de la estrategia" de EDP en el mercado ibérico, un área fundamental para el grupo, que está presente en 14 países.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, asegura que conoce "solo" por la prensa los movimientos, aunque subraya que cualquier operación empresarial debería ser siempre buscando que "beneficie al consumidor final" y ver "qué efectos tiene en la competencia".