La gallega Primux lanza el primer ordenador "todo en uno" táctil de España

Lo de hacer más con menos, premisa irrenunciable de la tecnología, jubiló los viejos ordenadores de mesa repartidos en piezas y cedió el trono del sector a los "todo en uno", más conocidos por su denominación en inglés, "all in one". La carcasa de la pantalla esconde el sistema que lo hace funcionar, con un diseño mucho más ligero que casi les permite competir con los portátiles. El segmento de los "all in one" avanza un paso más en comodidad con la incorporación de las funciones táctiles gracias al diseño de la gallega Primux, que saca en los próximos días su innovador modelo a la calle, el primero de estas características desarrollado en España.

El ordenador de Primux, nacido del centro de I+D de la empresa en el Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole) en Ourense, se convierte en tableta y la batería aguanta hasta siete horas en modo reproducción de vídeos. "Es un equipo muy versátil", explica Daniel Rodríguez, CEO de la firma, "perfecto" para oficinas con poco espacio en las que los trabajadores se mueven y necesitan las mismas prestaciones que un equipo de sobremesa, pero también para el hogar por esa posible transformación en una tableta. El dispositivo, de 17,3 pulgadas y un precio inferior a los 300 euros, cuenta con el respaldo de Intel y Microsoft. "Además, que era una de las principales carencias de estos dispositivos, puede incorporarse un disco duro o USB de memoria", detalla Toni Alvar, responsable de I+D.

Este no es el único estreno de Primux, que, con su portátil ultraligero se situó entre los 10 más vendidos de Amazon. La nueva versión del notebook, "más fino y compacto" está ya en la calle "con muy buenos resultados", también en colaboración con los dos gigantes tecnológicos.

Después de 10 años, Primux se consolida como una de las firmas de referencia en el país. Se hizo un nombre en el segmento de la telefonía cuando sus fundadores vieron "una oportunidad a aprovechar" en la negativa de las compañías a regalar móviles y hoy cuenta con un amplio abanico de productos de tecnología de consumo.