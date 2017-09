Toys ´R´ Us no cerrará sus tiendas en España pese a entrar en quiebra

La cadena de jugueterías Toys 'R' Us, que se declaró ayer en bancarrota de forma voluntaria dada su elevada deuda en Estados Unidos y con el objetivo de establecer una estructura de capital sostenible, no cerrará sus tiendas en España. Toys 'R' Us contaba en España el pasado mes de mayo con un red de 51 establecimientos y alrededor de 1.600 empleados que no se verán afectados inicialmente por el proceso de bancarrota.