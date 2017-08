El BBVA negocia con Scotiabank la venta de su filial en Chile

BBVA ha iniciado el proceso de venta de su filial en Chile a The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), que ha mostrado, de manera no vinculante, su interés en adquirir hasta el 100% del capital social de BBVA Chile, según ha confirmado este jueves la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"En relación con las noticias aparecidas en el día de hoy en algunos medios de comunicación chilenos, BBVA confirma que Scotiabank ha indicado, de manera no vinculante, su interés en adquirir hasta el 100% del capital social de BBVA Chile", ha señalado el banco presidido por Francisco González.

En concreto, Scotiabank ha solicitado revisar documentación e información no pública de BBVA Chile y entrevistarse con los gestores de esta entidad para poder analizar la operación, lo que ha sido autorizado por el Directorio de BBVA Chile, tras la firma de un acuerdo de confidencialidad.

No obstante, según ha señalado el banco, en este momento no se puede determinar si las negociaciones con Scotiabank concluirán con un acuerdo, ni los términos o condiciones de este, si se alcanzara.