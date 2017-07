Seis proveedores gallegos, entre los mejores del polo ibérico de PSA

La multinacional automovilística francesa Grupo PSA ha distinguido a sus mejores proveedores de la península Ibérica en 2016 en un acto celebrado hoy en el Centro de Vigo. Doce empresas proveedoras -seis con planta en Galicia- fueron galardonadas por su eficiencia, con especial atención al cumplimiento de las exigencias de calidad de PSA y a su capacidad de respuesta y optimización en materia logística.

Frédéric Puech, director del Polo Industrial Ibérico del Grupo PSA y del centro de Vigo, Frank Michel, director de Desarrollo Proveedores, y José María Castro Covelo, director del Centro de Mangualde (Portugal), hicieron entrega de las distinciones. Puech declaró en su intervención: "Os felicito por haber alcanzado la alta eficiencia que ponéis a nuestro servicio y os animo a que sigáis mejorando. Las plantas y los proveedores de la Península Ibérica tenemos una gran responsabilidad común. Con vuestra calidad y vuestra performance contribuís directamente a nuestros objetivos, y juntos reforzamos nuestro futuro".

Frank Michel aseguró que "tenemos grandes ambiciones: ser número 1 en calidad en 2021". "Gracias a la excelencia industrial de colaboradores como vosotros, hoy estoy convencido de que lo conseguiremos", apuntó.

Las empresas distinguidas por PSA son:

BOSCH SISTEMAS DE FRENADO (Lliça - Barcelona)

CIE ADVANCED COMFORT SYSTEMS IBERIC (Ourense)

CIE NORMA (Iziar – Deba - Guipuzcoa)

KIRCHHOFF AUTOMOTIVE PORTUGAL (Ovar - Portugal)

MAHLE BEHR SPAIN (Montblanc - Tarragona)

MAIER FERROPLAST (Porriño - Pontevedra)

MGI COUTIER ESPANA (Vigo)

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SPAIN (Vincios – Gondomar - Pontevedra)

PLASTIC OMNIUM COMPOSITES ESPAÑA (Arévalo - Avila)

REYDEL AUTOMOTIVE SPAIN (Salceda de Caselas - Pontevedra)

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (Porriño - Pontevedra)

TRW DALPHIMETAL PORTUGAL (Vila Nova de Cerveira - Portugal)

El acto de distinción a los proveedores de la península Ibérica se celebra como continuación del que tuvo lugar en París el pasado mes de mayo, en el que el grupo entregó los premios anuales a sus mejores proveedores en el ámbito mundial. En la ceremonia anual de Supplier Awards 2017, celebrada en mayo, seis proveedores de la Península Ibérica también fueron premiados en la categoría "Best of de Best". Esta categoría reconoce a las plantas premiadas en tres ediciones consecutivas dentro de la categoría "Best plant" (mejor planta): Componentes de Vehículos de Galicia (Porriño), Gestamp Cerveira (Vila Nova de Cerveira), Plastic Omnium (Arévalo), Sacia (Agueda), Saint Gobain Cristalería (Arbós del Penedés), Snop Estampación (Nigrán).