Trabajadores de PSA se manifiestan para pedir incremento de plantilla

Decenas de trabajadores de PSA Peugeot Citroën se concentraban esta mañana en las inmediaciones de la factoría de Vigo para reivindicar un incremento de plantilla en montaje. Respondían así a la convocatoria de CIG, CUT y CC OO.

Concretamente, las centrales sindicales piden garantizar una reducción de las cargar de trabajo, una mejora en el equilibrado de los repartos creando más puestos en la línea, y concretar el incremento de los descansos mientras dure la nueva cadencia -que supone construir hasta nueve vehículos más en cada uno de los turnos-.

Paralelamente a esta concentración han hecho un llamamiento a los trabajadores del sistema uno para que no acudan voluntariamente a trabajar el 8 de julio.

"No queremos que este conflicto nos lleve a paralizar la producción del centro en el mes de julio, pero si la dirección no reconsidera su posición, las tres centrales sindicales no dudaremos en incrementar la dureza de las medidas", han sellado.