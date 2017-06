Pescanova renueva la imagen de su sede 53 años después

El pasado febrero Pescanova lanzó la nueva marca como una revolución que nacía de la necesidad de "modernizar" una enseña de 1960. Una marca querida, decían, pero que había quedado anticuada. Lo que los entendidos llaman una old-fashioned brand, que ya se sabe que, pudiendo decirlo en castellano, el inglés se presume como más atractivo. "Ha llegado la hora de cambiar, de dar un paso hacia el futuro, de renovarse para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y transmitir una estética más dinámica, sin perder nuestra esencia", anunciaba Ignacio González, consejero delegado. La nueva marca ya se está imprimiendo en el packaging (envoltorio) de nuevos productos, que también se ha renovado.





