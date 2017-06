Julio Gómez: "La independencia es el aval de Asime para defender los intereses de los empresarios"

Julio Gómez (Borreiros, Gondomar, 1945) es presidente de Asime desde 2009 pero ha formado parte de la asociación metalúrgica desde su creación, en 1977. Este empresario miñorano, propietario de Vicalsa, Astilleros Atollvic, Comevisa y Valsum, entre otras compañías vinculadas al metal, asegura que las señas de identidad de la organización son la independencia y la autonomía, claves para la defensa de los intereses empresariales. Augura un buen futuro a la entidad pese a las incertidumbres que acechan a sectores estratégicos como el automóvil y el naval.

- Tras cuatro décadas de historia, ¿cómo está la asociación?

-Está muy bien. La evolución ha sido continua a lo largo de todos estos años. Asime fue creada por compañías del automóvil y el naval, básicamente, y después se fueron adhiriendo de otros sectores afines. Empezamos con unas cien empresas, en los noventa había unas 150 y en los últimos quince años el número de asociados se ha disparado, hasta más de 600. Incluso durante esta última crisis hemos seguido creciendo, y las empresas que ya no están es porque han cerrado, no porque nos hayan dejado.

- De esos 40 años, ¿cuál fue el momento clave?

-A principios de la pasada década, con los cambios de sede. Fueron unos años en los que la junta directiva, con José María Hidalgo al frente, se implicó mucho en el desarrollo de la asociación, se le dio un fuerte empuje. Hoy Asime tiene 17 trabajadores. No conozco ninguna otra organización empresarial en Galicia con nuestro volumen.

- Asime siempre ha defendido su independencia, ¿eso les ha penalizado de alguna manera?

-El fundamento de Asime es velar por los intereses empresariales. Siempre hemos estado al margen de otro tipo de intereses con independencia de los gobiernos de cada momento. Es nuestra seña de identidad.

- A nivel nacional, ¿qué puesto ocupa Asime en el "ranking" de patronales metalúrgicas?

-Igual no queda bien que lo diga, porque nos llevamos bien con todas, pero diría que estamos entre los primeros. Creo que en los próximos años seguirá con esta tendencia de crecimiento, se está consolidando, cada vez es más autónoma. Una organización empresarial no puede defender los intereses de las empresas si depende de otros. La independencia es el aval de Asime para defender los intereses de los empresarios.

- La patronal lusa del metal también tiene a Asime como referente.

-Sí, tenemos muy buena relación con nuestros homólogos portugueses. Hemos estado en el 60 aniversario de Aimmap (Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal), intercambiamos información, hemos llevado a cabo algunas misiones empresariales conjuntas a Brasil, México?

- Ustedes fueron también de los primeros en alertar de la dura competencia que iba a ejercer el norte de Portugal.

-Es un problema que el resto de empresarios del metal en España no sufren. Estamos a menos de media hora de un diferencial salarial mayor de un 30%. A esto hay que añadirle el bajo coste del suelo, los incentivos fiscales? El suelo industrial más caro de España lo teníamos aquí en Vigo. A unos empresarios catalanes del metal les conté una vez cuánto valía el metro cuadrado en el polígono de O Caramuxo y no me creyeron. Me preguntaron si era para montar empresas o chalés.

- En nuevas implantaciones industriales hay que reconocer que están ganado el pulso a Galicia. ¿Se puede luchar contra esta inercia?

-Basta con pasarse por los polígonos del norte de Portugal para ver qué está pasando. Conozco las previsiones que manejan y son espectaculares. La verdad es que ofrecen muchas más facilidades que aquí. Por eso alertamos ya hace mucho tiempo que había que bajar el precio del suelo en los polígonos de la comarca de Vigo, y nos decían que no porque era lo que había costado el suelo. Ahora vemos las consecuencias.

- ¿Cómo ve ahora el futuro del sector naval? ¿Es más optimista?

-Habrá un repunte de actividad lento. La crisis económica fue muy dura y nos estamos recuperando. Hay astilleros que afortunadamente tienen mucha carga de trabajo, pero otros no. Hay que cambiar cosas.

- ¿Qué porcentaje de la capacidad del naval se está usando?

-No llegamos al 40%, aunque parezca que hay mucho trabajo. Las empresas pueden hacer mucho más. En el sector de las reparaciones estaremos al 15%-20%.

- ¿Tiene sentido que haya tantos astilleros en una ría como Vigo? ¿Sería bueno una concentración?

-No lo tengo claro. En Ferrol ya hubo grandes concentraciones y no les fue mejor. Al contrario.