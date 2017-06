Susana Díaz: "No me queda más remedio que aceptar la decisión del PSOE"

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha señalado hoy, preguntada por la abstención anunciada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA), que no le queda "más remedio" que "aceptar" la decisión de la dirección del PSOE.

"Voy a respetar la posición del PSOE; no me queda más remedio que aceptarla y respetarla; mi opinión la daré en el partido y no en los medios de comunicación; los motivos de la abstención pídanselos a la dirección del partido", ha espetado Díaz, en una rueda de prensa con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, con quien se ha reunido hoy en Sevilla.

Moscovici, por su parte, ha reiterado que el CETA "es un buen acuerdo", que respeta los principios fundamentales de la UE y ha explicado que, si ayer se pronunció sobre el cambio de posición del PSOE, es "porque la UE tiene un papel directo en este asunto y hubiese sido extraño que no hubiera dicho nada".

"No he querido provocar ninguna polémica con nadie y no estoy aquí para provocar ninguna polémica; no estoy aquí para hacer una visita socialista aunque sea socialista y no quiero interferir en la vida del partido socialista", ha sentenciado.

Tanto Díaz como Moscovici han recordado que la reunión de hoy se acordó el pasado noviembre en Bruselas, cuando el CETA no era un asunto de tanta actualidad, y han desvinculado sus opiniones en la rueda de prensa del cambio de postura de la nueva dirección del PSOE.

"No me van a encontrar controversias porque estoy centrada en Andalucía y solo me voy a pronunciar sobre las prioridades que tenga Andalucía", ha añadido Díaz.

Moscovisi ha coincidido con la presidenta andaluza en que la ratificación del CETA "no corre peligro", dado que el PSOE se va a abstener y no va a votar en contra, y ha recordado que el partido que ahora dirige Pedro Sánchez "es un partido que ha gobernado España durante mucho tiempo y que tiene vocación de volver gobernar; uno de dos pulmones con los que respira la democracia española".

"No he venido aquí a hablar del CETA; he venido como comisario encargado de asuntos económicos y financieros para encontrarme con las autoridades españolas y también con Susana Díaz en Andalucía con un mensaje económico: queremos felicitar la recuperación económica de España y queremos que el crecimiento económico se mantenga; el CETA no es el problema más importante para Europa ni para Andalucía", ha apostillado ante la insistencia de los periodistas.

En su opinión, el CETA es "un buen acuerdo con un buen socio; un acuerdo progresista y bien negociado con un país amigo con el que compartimos valores".

"Es el mejor acuerdo que puede tener la UE y que ha negociado en la ultima década, un acuerdo que no pone en tela de juicio nuestro modelo sanitario ni toca la política medioambiental ni la Política Agraria Común y que respeta nuestros valores", ha añadido.

Para el comisario europeo "no es razonable negar el libre intercambio" en el mundo actual, porque "preserva nuestros estándares de calidad de vida" y porque es el mejor planteamiento en un mundo globalizad