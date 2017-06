Ana Botín coloca a su hombre de confianza a la cabeza de Popular

El consejo de administración de Banco Popular designó ayer a Rodrigo Echenique, actual vicepresidente de Banco Santander y presidente de Santander España, como nuevo presidente de la entidad, en sustitución de José García Cantera. Echenique es el hombre de confianza de la máxima dirigente del Santander, Ana Botín, y se encargará de pilotar la integración de ambas entidades, con la que se consumará la desaparición de la marca Banco Pastor. Popular informó de que ha adoptado una nueva organización tras haber culminado la primera fase de estabilización tras la resolución del banco, en la que Santander tuvo que poner a su disposición barra libre de liquidez tras las grandes cantidades de depósitos retiradas en los días previos a su intervención por la Junta Única de Resolución (JUR), dependiente de Bruselas..

"Se ha dado por finalizada la labor del consejo que fue nombrado en el momento de la compra y se ha adoptado una nueva organización en los términos permitidos por la autorización provisional de las autoridades de Competencia", indicóa la entidad. El hasta ahora presidente de Popular, José García Cantera, que también ejerce como director financiero de Santander, permanecerá en el consejo de administración del banco, que contará con seis miembros en lugar de cinco. De este modo, el consejo de Popular estará integrado por el presidente, Rodrigo Echenique, los consejeros ligados al Grupo Santander José García Cantera, Javier García-Carranza y José Doncel y los consejeros independientes Pedro Pablo Villasante y Gonzalo Tejuca.

Banco Popular también ha adaptado su comité de dirección, que ahora está integrado por 14 miembros --dos tercios procedentes de Popular, y un tercio de Banco Santander-- para adecuarlo a la nueva situación de la entidad. El objetivo es "revitalizar" Popular durante el tiempo que se prolongue el proceso de integración. Por otra parte, el banco explicó que, una vez se obtengan las autorizaciones definitivas de Competencia, el banco se integrará dentro de la estructura de Santander España y Alberto Delgado será el responsable de negocio de Popular.

"Iniciamos una nueva etapa con el objetivo de tener siempre al cliente en el centro de nuestra actuación", comentó al respecto el consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, quien subrayó la dilatada "experiencia" de Santander en los procesos de integración. En este sentido, Aboukhair apostilló que toda la plantilla de Santander y Popular conseguirá una integración "ejemplar". "Vamos a poner toda nuestra profesionalidad, esfuerzo y conocimientos para aportar valor y beneficios concretos a nuestros clientes", culminó el directivo.

Linde se lava las manos

Al margen de estos cambios, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, eludió responsabilidades en la quiebra de Banco Popular, ya que defendió que la institución que dirige ni era supervisor de esta entidad ni tampoco tuvo poder en la decisión de venderlo al Banco Santander por un euro. "El Banco de España participó en este procedimiento de dos formas: en el suministro de liquidez de emergencia y en la aceptación de que el Banco Santander adquiriera una participación significativa, en este caso su totalidad, del Popular", dijo Linde durante su comparecencia en el Congreso. Sobre la ampliación de capital de 2.500 millones de hace un año ejecutada por Banco Popular el gobernador señaló que, en ese momento, "no había razón para pensar que iba a existir una crisis de liquidez como la que se dio". "No sé de nadie que dijese nada en relación con riesgos de liquidez del Banco de Popular. Ni de expertos ni de no expertos", zanjó.