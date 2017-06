El "roaming" cuelga en Europa

Llamar, consultar el wahtsapp o el correo electrónico desde el móvil cuando se viaja por Europa dejará de ser, desde el jueves, castigado en la factura a final de mes. Se acaban las penalizaciones por conectarse en otros países europeos, llega el fin del llamado "roaming". Pero con matices. La Comisión Europea, que ha sido quien ha impulsado la reforma, también ha incluido penalizaciones para aquellos que tiren de picaresca y, por ejemplo, contraten una tarifa más barata en Francia e Italia para, luego, usar el teléfono exclusivamente desde España.

En la práctica la eliminación del "roaming", también llamado itinerancia, supondrá que todos aquellos que vayan a pasar cortas estancias en el extranjero, de menos de cuatro meses, tendrán la misma tarifa que en su país de origen, incluidas las llamadas o los datos que hayan pactado con su operador. A continuación se resumen algunas de los datos más relevantes de esta normativa comunitaria para saber cuándo encender el móvil y cuándo se debe de mantener apagado por miedo a duros recargos cuando se viaja por el extranjero.

| ¿Habrá que solicitar que no se active el "roaming"? Las tarifas se aplicarán de forma automática, sin necesidad de avisar a la compañía ni hacer ningún tipo de trámite. Cuando se salga de territorio europeo será cuando la operadora esté obligada a enviar un mensaje con las nuevas condiciones a pagar. Esto supone, por ejemplo, que si en el país de origen se disfruta de un contrato en el que se incluyen llamadas o usos de datos ilimitados, en el extranjero seguirá siendo así. La Comisión advierte también que si las operadoras aprovechan estos cambios para subir sus tarifas los clientes tienen derecho a rescindir el contrato sin ninguna penalización en caso de que no les convenzan las nuevas condiciones.

| ¿Costará dineroo atender llamadas o mensajes de texto desde el extranjero? Según señala la Comisión Europea (UE) en una guía que acaba de editar, no habrá recargos para aquellos que estando de viaje por el extranjero descuelguen el teléfono o respondan un SMS. Hasta ahora el receptor de la llamada se hacía cargo de la mitad del coste de la misma, lo que provocaba que muchos las rechazaran o, directamente, no cogieran el teléfono cuando estaban de viaje. Eso se acabó.

| ¿Cuánto tiempo se puede estar sin pagar la "itinerancia"? Este es uno de los peros de la normativa. Los operadores podrán detectar posibles abusos analizando la proporción entre el uso del teléfono en el extranjero o en el país de origen en un periodo de cuatro meses. Si perciben que hay una desproporción clara la compañía puede pedirle al cliente explicaciones. Habrá un plazo de dos semanas para que el usuario de una aclaración. Pero si la respuesta no convence a la compañía, ésta podrá aplicarle un pequeño recargo por su consumo. Esta penalización también está limitada, según apunta la Comisión Europea, a 3,2 céntimos por minuto para las llamadas y a un céntimo para los mensajes de texto. En el caso de los datos el castigo máximo establecido es de 7,7 euros por cada gigabyte, aunque la intención del gobierno comunitario es la de reducir esa cantidad hasta los 2,5 euros en el plazo de cinco años. El objetivo es evitar que alguien contrate una tarifa más barata en otro país y la use exclusivamente en su propio Estado. Las diferencias, además, no son moco de pavo. Por ejemplo, las ofertas de tarifas mensuales para un paquete de un giga de datos, 600 minutos de llamadas y 225 mensajes de texto varía entre los 60 euros que se cobran en Hungría y los ocho de Estonia.

| ¿Qué ocurre si la operadora no elina el "roaming" y sigue aplicando el recargo? La Comisión Europea señala que esas penalizaciones deben impugnarse ante la propia compañía, obligada a contar con un procedimiento de reclamaciones. En el caso de que la operadora no se eche para atrás, el cliente podrá acudir a la autoridad nacional reguladora de las telecomunicaciones para que haga de árbitro en el conflicto. Aunque se espera que no haya problemas en este sentido ya que la propia Bruselas ha pactado con las operadoras todas estas medidas.

| ¿Habrá medidas de gracia para los erasmus o trabajores temporales en el extranjero? En principio, no se contemplan. Sí se establecerán, según señalaron algunas fuentes, algunas tarifas especiales para estos clientes, con unos precios más acordes con los que pagan en sus países de origen. Serán lo que se ha denominado tarifas "Like at home" (como en casa), y las ofreceran las operadoras.

| ¿Dónde será válido el fin de estos recargos? El recargo de itinerancia será historia a partir del jueves en los 28 países que forman parte de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia. De momento, en la lista también está incluido Reino Unido, aunque, todo dependerá de las negociaciones del "Brexit". Algunas compañías han dado un paso más y, por ejemplo, Movistar y Orange han anunciado que suprimirán también el recargo por "roaming" en Noruega, Islandia y Liechtenstein. Mientras que Vodafone extiende la norma europea a estos tres países y añade, además, a Estados Unidos, Suiza, Albania y Turquía.