Guindos defiende la venta del Popular para evitar el concurso de acreedores

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido el procedimiento de resolución y posterior venta de Popular a Santander, dado que la alternativa habría sido un concurso de acreedores, lo que habría generado "incertidumbre" en los depositantes.

Guindos ha desvelado, además, que en el proceso de venta del Banco Popular, que fue "abierto, transparente y neutral", se contactó con cinco entidades para que presentaran ofertas y que solo dos firmaron acuerdo de confidencialidad.

Finalmente ganó la oferta presentada por el Banco Santander, que se adjudicó la entidad por un euro, como ha recordado de Guindos en su comparecencia a petición propia, en la Comisión de Economía del Congreso, para explicar la intervención y posterior venta del Popular.

De Guindos ha destacado que en el proceso se aplicó de forma estricta la normativa europea, que no se ha comprometido ni un euro público y que ningún depositante se ha visto afectado.

En su opinión, en caso de que el que era el sexto banco del país, el Popular, no hubiera sido liquidado por las autoridades europeas el pasado miércoles, la entidad no hubiera podido "abrir sus puertas y hubiera entrado en concurso de acreedores".

Una situación que habría provocado desconfianza en el sector financiero español y retrasos e incertidumbres la recuperación de los depósitos de los clientes de la entidad.

En este sentido, de Guindos ha recordado que, a 5 de junio, el Banco Popular contaba con más de 60.347 millones de euros en depósitos, de los que unos 35.900 millones correspondían a personas físicas, y otros 8.300 millones a pymes.

Igualmente más de un millón de hogares eran depositante del Banco Popular, ha recordado el titular de Economía, que ha destacado que pese a la resolución de la entidad no se ha producido ningún tipo de contagio entre el riesgo bancario y el soberano, ningún impacto en la prima de riesgo del país, ni tampoco se han visto afectadas las emisiones de deuda.

Algo que no hubiera sido posible si la economía española no hubiera mejorado hasta crecer cerca de un 3 % anual, y si España no contara con un sistema financiero saneado, que ha destinado más de 171.000 millones de euros a provisionar sus créditos dudosos.

"Gracias a todos estos factores, la situación del Popular se ha resuelto de forma ágil y eficaz", ha insistido el ministro, que como ya explicaron las instituciones europeas y el Fondo de Reestructuración, FROB, el pasado 7 de junio, la entidad española fue intervenida por sus problemas de liquidez.

De Guindos ha agregado que la fuga de depósitos que sufrió el Popular fue "de tal magnitud" durante el lunes y el martes de la semana pasada, que la entidad, que demandó liquidez de emergencia ese mismos días, ya no pudo solicitar más al Banco Central Europeo (BCE) el miércoles.

El martes por la noche se declaró su inviabilidad ante la falta de liquidez por la salida de los depósitos, ha insistido el ministro, que ha insistido en que esa inviabilidad "es el elemento que detonó el procedimiento".