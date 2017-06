Ignacio González: "Tenemos que apostar por el refrigerado sin abandonar el congelado"

Ignacio González, consejero delegado de Nueva Pescanova, avanzó ayer que la pesquera está preparando la llegada de dos nuevos productos al mercado: pulpo cocido listo para consumir (al microondas o baño maría) y preparaciones "étnicas" congeladas (cebiche, tartar y carpaccio) a base de langostino. "Tenemos que apostar por el refrigerado sin abandonar el congelado", explicaba González durante su intervención en la segunda y última jornada del Congreso Aecoc de Productos del Mar, que se celebró en Baiona.

El responsable de la pesquera indicó que los dos productos están "a punto de salir" y, en el caso del pulpo (en la imagen de abajo que acompaña a esta noticia), significa una muestra más de la intención de colocar a la firma "en una situación de consumo en la que no estaba". Durante su intervención, González explicó que "la empresa está mayor" y "no sabe cómo son los jóvenes", añadiendo que con la campaña La pesca del langostino en corro "moderniza el tono".

A preguntas de los asistentes, el CEO de la firma informó que Pescanova es "sostenible", apuntando que "el modelo no es un problema" y que lo que tienen que hacer es "no meternos en lo que no sabemos", con la idea de "poner a la compañía en un sitio para poder decidir entre salir a Bolsa o vender", ya que "la compañía sigue en la UCI".

"Hay que elegir batallas; Queremos pescar lo que se vende y no al revés", apostilló González.