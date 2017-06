Botín: "No recibimos ninguna presión; es una oportunidad en un buen momento"

La presidenta de Santander, Ana Botín, negó ayer que la entidad haya recibido presiones por parte de las autoridades para acometer la compra de Popular y explicó que el banco no presentó ninguna oferta en el proceso de venta abierto hace unas semanas. "No hemos recibido presión de nadie", aseguró la presidenta de Santander en una rueda de prensa para explicar el proceso de integración entre la entidad y Popular. Según dijo, el banco que dirige actúa "siempre en interés" de sus accionistas. "Esta oportunidad llega en un buen momento del ciclo económico", añadió a analistas, ante los que valoró tanto los niveles de crecimiento de la economía española como el coste de la financiación mayorista. "La operación hará que el sistema financiero español sea todavía más sólido".



Botín explicó que Santander no presentó ninguna oferta en el proceso de venta abierto por Popular hace unas semanas y que, al considerar las autoridades europeas que el futuro de Popular era inviable sin acometer una intervención, la entidad fue invitada este mismo martes a presentar una oferta. "Hubo un proceso de venta privado en el que entendemos que no hubo ninguna oferta. Santander no presentó oferta en ese proceso", indicó Botín. Según explicó, el anterior proceso de venta era "una operación de mercado con un cierto valor que hubiera exigido oferta pública con prima" y "en esas condiciones no tenía interés" para los accionistas de la entidad.



Objetivos



La emitida este martes es una "oferta muy distinta de la que hubiera sido hace unas semanas". Después de que a Santander se le propusiera el martes que lanzara una oferta, la entidad presentó un precio y el acuerdo se firmó ayer en torno a las 7.00 horas. "Teníamos información por el proceso anterior y hemos hecho una valoración que tenemos la confianza de que es correcta y nos dará retornos" que, calcula, serán de entre el 13 y el 14% a 2020 ( return on investment, RoI). Los objetivos del banco no se verán alterados pese a las dimensiones de la operación y prevé reportar beneficios de 1.000 millones para esa misma fecha. Además confía en superar una ratio de solvencia del 11% a cierre de año, un "nivel cómodo" para la entidad cántabra.



La presidenta de Santander señaló de hecho que la entidad reitera sus compromisos no solo financieros, sino también comerciales de 2017 y 2018 en beneficio por acción, en dividendo por acción y valor tangible neto por acción y ha apuntado que estas métricas "aumentarán a partir de 2019". La adquisición de Banco Popular elevará su cuota solo en pymes al 25%.



Por otra parte, Botín explicó que la entidad considera que se pueden producir algunas demandas en relación con Popular, aunque ha matizado que las referidas a cláusulas suelo "están provisionadas". "Es posible todo tipo de demandas y eso lo hemos considerado en la valoración que hemos hecho del banco", añadió sin ofrecer más detalles.







Luis de Guindos | Ministro de Economía

"Los depósitos están más garantizados que antes"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró ayer que los depósitos del Popular están "más garantizados que antes" y que la entidad cuenta con todos los elementos para continuar operando dentro de Grupo Santander. El ministro insistió en que los ahorradores y los trabajadores del Popular "tienen que estar hoy mucho más tranquilos que hace unas semanas", ya que ahora la entidad "forma parte de un grupo muy sólido como es el Santander".



Francisco González | Pte. del BBVA

"Había un problema en el sistema y se ha solucionado"

El presidente de BBVA, Francisco González, considera que es una buena noticia desde el punto de vista económico, la adquisición del Banco Popular por parte del Santander: "Había un problema en el sistema financiero y se ha solucionado". "Esto prueba que el sistema financiero español tiene la solidez necesaria para solucionar el problema sin ayudas públicas", añadió González tras intervenir en Moneyconf, conferencia de expertos en finanzas.



Jonás Fernández | Eurodiputado PSOE

"Es necesario revisar los ejercicios de test de estrés"

La delegación del PSOE en el Parlamento considera positiva la resolución del Popular puesto que se ha realizado sin utilizar fondos públicos y sin afectar a la estabilidad financiera, aunque han pedido la comparecencia de la presidenta de la Junta Única de Resolución, Elka König, ante la comisión de Asuntos Económicos para "elevar la transparencia de este proceso". El eurodiputado socialista Jonás Fernández subrayó la necesidad de "revisar los ejercicios de test de estrés".



Albert Rivera | Pte. de Ciudadanos

"Que no se invierta dinero público ya es una novedad"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, mostró su satisfacción por que la compra del Popular no haya tenido que ser a cargo del dinero público y que haya sido una entidad privada y no una entidad pública como Bankia: "Supone una novedad".