Rechazo del Supremo a revisar las sentencias ya firmes por la retroactividad de las cláusulas suelo

La nueva sentencia del Tribunal Supremo que rechaza revisar las sentencias firmes sobre cláusulas suelo resueltas antes de 2016 afecta a más de 70.000 usuarios, según informó ayer la compañía líder en reclamaciones online en España, Reclamador.es. El auto sólo afecta a las demandas individuales y acumuladas, no a las colectivas, según explica esta entidad que calcula que la banca se ahorrará 140 millones de euros gracias a esta sentencia del Supremo.



Cabe recordar que antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que salió a la luz el pasado 21 de diciembre en Luxemburgo, se aplicaba el criterio del Supremo español. Éste estableció la devolución de lo cobrado de más por los bancos hasta el 9 de mayo de 2013, fecha en la que el Alto Tribunal anuló las cláusulas suelo abusivas de algunas entidades, pero limitó el reintegro de las cantidades cobradas de más de forma retroactiva.



Tras la sentencia del TJUE, que sí estableció retroactividad total, es decir, la devolución del dinero desde la firma de la hipoteca, los afectados por esa limitación temporal del Supremo querían que se revisaran sus casos y que se devolviese también lo pagado antes de esa fecha.



No obstante, ahora el Supremo establece que las sentencias firmes se quedarán como están. De esta manera, los usuarios no podrán recuperar, de media, unos 2.000 euros más, según los datos de Reclamador.es.



Además, recuerdan que la sentencia del Supremo afecta sólo a los casos que estaban cerrados judicialmente antes de la sentencia del TJUE. Todos los que están aún en trámite o se inicien en el futuro, sí podrán reclamar la devolución íntegra de lo cobrado de más por la cláusula suelo.