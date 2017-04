Aspira a una cuarta planta y arrebata pedidos a China y Hungría

El patrón de Bosch Portugal, Carlos Ribas, reconoce que la multinacional alemana aspira a construir una cuarta planta en el país. "Aún no podemos decir que esté en estudio. Queremos diversificar, el área no es lo más importante", explica sobre qué productos podría desarrollar. "Lo importante es que sea para el área técnica, con una fuerte componente de desarrollo, sea para electrodomésticos, herramientas, diésel, gasolina o eléctrico. Lo eléctrico sería lo más interesante... la movilidad eléctrica", detalla a la publicación lusa Economía Online.



Ribas expone como éxito de Bosch Portugal el haber podido arrebatar productos a plantas chinas o húngaras. "China tiene mano de obra muy barata, pero nosotros conseguimos demostrar que con los impuestos, transportes o costes logísticos, la fábrica de Ovar es capaz de ser tan o más competitiva que la de China para el mercado europeo". Entre las tres factorías del norte de Portugal el 95% de los ingresos proceden de segundos países, y la de Braga destina toda la producción a exportaciones.



"Somos una empresa modelo que también tiene problemas, no todo son flores", reconoce. En Braga, con más de 2.800 trabajadores, el equipo de ingenieros de desarrollo está compuesto por unas 300 personas. Bosch complementa el trabajo de su plantilla con acuerdos de colaboración con universidades. La planta de Ovar es la última que ha incorporado este nuevo perfil de ingenieros centrados en I+D.