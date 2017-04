Los sindicatos reanudarán las movilizaciones en Pescanova si no hay acuerdo este mes

Los sindicatos CIG, CUT, UGT y USO en Nueva Pescanova han avisado de que este mismo mes tiene que avanzar la mediación en la negociación sobre los convenios colectivos propios o, en caso contrario, reactivarán "el proceso movilizador". Así lo han trasladado este jueves en una rueda de prensa los portavoces de los sindicatos Xosé Fernández Piñeiro (CIG), Ricardo Castro (CUT), Ignacio Couñago (UGT) y Teresa Varela (USO), que han censurado que la semana pasada, durante las reuniones con presencia de mediadores, los representantes de la empresa "no tenían capacidad de decisión".



"Cuando las cosas se ponían difíciles estaban consultando de manera reiterada por vía telefónica, entendemos que a las entidades financieras", ha apuntado Fernández Piñeiro, que ha adelantado que, "si esto no se modifica en un plazo corto, este mes", pedirán una junta con el consejo de administración de Nueva Pescanova, porque "son los que pueden tomar las decisiones".



En el marco de estas negociaciones, los sindicalistas también han emplazado a la empresa a mantener la "lealtad", ya que en la mesa con los mediadores se acordó que todas las partes renunciarían a las presiones, pero, según han asegurado, la empresa "no está cumpliendo el acuerdo y está haciendo --presión-- de forma subliminal".



Así, Castro ha censurado que Nueva Pescanova "lo que está haciendo es sustituir a gente con experiencia en las máquinas por gente que no la tiene, preparándose para las veladas --horas extra--, porque sabe que la gente que trabaja en esos puestos no va a velar". "Esto indirectamente es una medida de presión, y si ellos las hacen nosotros también haremos", ha subrayado.



Los sindicatos y Nueva Pescanova han acordado que el próximo martes 11 de abril enviarán a la mediación sendas propuestas --"tendrá que haber rectificación de una y otra parte en el sentido que sea", han reconocido--. Posteriormente, retomarán las negociaciones cuando sus posturas sean "más cercanas", previsiblemente y por cuestiones de calendario, tras Semana Santa.