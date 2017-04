Hacienda avisará a los afectados por cláusulas suelo para tributar

La Agencia Tributaria incluirá un aviso en las declaraciones de los contribuyentes afectados por cláusulas suelo para comunicarles que tienen una incidencia por este asunto con el fin de que cumplimenten correctamente la declaración antes de su presentación. Rufino de la Rosa explicó ayer que desde la Agencia Tributaria han solicitado declaración informativa específica a las entidades financieras para que les aporten los datos sobre los importes devueltos por las cláusulas suelo a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a su devolución.



De la Rosa explicó que no pueden darse casos de contribuyentes que estén obligados a regularizar por las cláusulas suelo que no estén incluidos en esa información, ya que no cree que haya habido alguna entidad que no haya sido "cuidadosa".