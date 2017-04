La catarsis de Vulcano, más cerca

Vulcano cuenta las horas para que se haga efectiva la firma de la venta del ferri de Sevilla a la naviera española Trasmediterránea (Grupo Acciona). Ya no hay vuelta atrás. Los seis organismos implicados en la operación, el ICO (Instituto de Crédito Oficial), Pymar, la Xunta, el Santander (propietario de la hipoteca del barco), la naviera y la propia factoría naval ya han aprobado su aportación al esquema financiero y ahora solo queda plasmar esos compromisos en un mismo documento para la entrada en vigor del contrato, que podría oficializarse a finales de esta semana o principios de la próxima, como avanzó FARO ayer. La firma permitirá además inyectar liquidez al astillero para el pago de nóminas y gastos y para la puesta en marcha de la obra, que garantiza trabajo para 14 meses.



El penúltimo escollo para la venta de este barco procedente de los extintos Astilleros de Sevilla fue el plácet del ICO a la financiación. La propia dirección de Vulcano y el director del Igape, Juan Cividanes, confirmaron ayer al comité de empresa el ok del instituto a la operación, como adelantó este diario, por lo que la negociación del contrato encara la recta final sin -a priori- nuevos obstáculos. El resto de entidades relacionadas ya habían aprobado sus respectivos apoyos, en un ejercicio de compromiso con el futuro de la factoría naval y del empleo. La puesta en vigor del contrato podría realizarse ya esta semana, aunque desde el entorno de Vulcano sigue barajándose como fechas el próximo "lunes o martes".



Una vez se oficialice esta operación, el astillero recibirá una inyección de liquidez adelantada para que pueda poner el pago de nóminas al día y poner en marcha la obra -el armador ha exigido cambios en el diseño del buque, por ejemplo, en algunas cubiertas-. Fuentes del comité y del sector coinciden en que el futuro de Vulcano está ligado al del ferri. Los catorce meses de actividad que asegura el barco deben permitir reiniciar el astillero y abrir la puerta a más contratos. "Vulcano no tiene otra salida que este ferri. Es muy difícil que un armador contrate un barco a un astillero inactivo y con un barco sin terminar en sus muelles", reconocieron fuentes del comité de empresa a FARO.



La venta del ferri puede cambiar esta situación. Fuentes próximas a la Xunta confirmaron ayer que el Gobierno gallego ya tiene aprobada su financiación y elogiaron la actitud de la plantilla -que no ha cobrado una nómina completa desde el pasado agosto- durante toda la negociación, que se ha retrasado más de seis meses desde el anuncio de venta, a principios del pasado septiembre. Desde el comité no dudan de que la obra del ferri se entregará en tiempo y forma y con las calidades que exige la naviera del Grupo Acciona. Es más, consideran que al igual que ocurrió con el último buque entregado por el astillero, el sísmico Polar Duchess, se podrían rematar los trabajos antes de los catorce meses acordados. Las mismas fuentes explicaron que a bordo ya está todo preparado para iniciar los trabajos en cuanto se dé la orden.



El buque tiene 139 metros de eslora y arribó a los muelles del astillero en junio de 2013 tras un acuerdo con el Santander y la Autoridad Portuaria de Sevilla después de que Vulcano superase el concurso de acreedores. Encargo de la naviera finlandesa Viking Lines, el ferri había quedado a medio construir en la atarazana hispalense tras la cancelación del contrato por retrasos, y Vulcano, tras unas obras menores en las instalaciones sevillanas para el remate del casco, trajo el barco para buscar armador. Desde entonces, varias han sido las navieras asociadas a este ferri, desde la propia Viking a la sueca Stena Lines.



Desde que salió del concurso de acreedores, los trabajos realizados por Vulcano se han limitado a una nueva rampa ro-ro para la terminal de coches de Bouzas y obras de calderería en el ferri Abel Matutes, además de tareas de desguace.