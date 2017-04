La venta del ferri de Vulcano recibe el aval del ICO y queda ya solo pendiente de firma

La venta del ferri de Factorías Vulcano a la naviera española Trasmediterránea (Grupo Acciona) superó ayer su penúltimo escollo. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), después de varias semanas de tiras y aflojas, dio al fin su aval a la operación, en la que también participan el Santander (el banco propietario de la hipoteca del buque), Pymar (a través de la sociedad Pymaval) y la Xunta, según ha podido saber este periódico. Tras completar esta nueva fase, la venta del barco solo queda pendiente de la puesta en vigor del contrato, que podría materializarse a principios de la próxima semana. "Lunes o martes", apuntaron fuentes conocedoras de las discusiones. Las obras de remate y entrega del ferri aseguran catorce semanas de actividad para el astillero de Teis y su continuidad.



Las negociaciones se demoraron durante más de seis meses tras el anuncio de la venta, que se produjo a principios del pasado mes de septiembre, lo que abocó al astillero a una nueva situación de asfixia financiera que se ha traducido en problemas para abonar las nóminas a los trabajadores, como ya avanzó FARO. No obstante, las discusiones entre las seis partes implicadas en la operación (Trasmediterránea, Vulcano, Pymar, ICO, Xunta y el Santander) se aceleraron en el último mes ante la urgencia de la situación, siendo el ICO la última de las partes en ceder. Hasta ayer.



Las mismas fuentes aseguran que tras el ok definitivo del ICO ya solo queda la firma definitiva del contrato para el "anuncio oficial". Hoy está prevista una visita a Vulcano del director del Igape, el vigués Juan Cividanes, para abordar con la empresa la marcha del contrato. El comité de empresa de la factoría viguesa ya se había reunido con Cividanes y con el director de XesGalicia hace unas semanas para expresarles su preocupación por el futuro de la factoría y de los 80 puestos de empleo. La plantilla no ha cobrado una nómina entera desde el pasado mes de agosto y desde diciembre faltan varias mensualidades. Con todo, la asamblea de trabajadores acordó esperar un poco más a la espera de que se resolvieran los flecos en la operación.



Última oportunidad



La venta del ferri es la última oportunidad para Vulcano tras proyectos fallidos como su participación en las obras de ampliación del puente de Rande o la puja por nuevos buques offshore. El buque, de 139 metros de eslora, arribó a los muelles del astillero en junio de 2013 tras un acuerdo con el Santander y la Autoridad Portuaria de Sevilla. Encargo de la naviera finlandesa Viking Lines, había quedado a medio construir en la atarazana hispalense tras la cancelación del contrato por retrasos, y Vulcano, tras unas obras menores en las instalaciones sevillanas para el remate del casco, trajo el barco para buscar otro armador. Desde entonces, varias han sido las novias que se han asociado al ferri, desde la propia Viking a la naviera sueca Stena Lines.