Londres estrena el primer autobús sin conductor

Londres apuesta por la conducción automatizada. Un centenar de londinenses participará en las próximas tres semanas en un programa piloto para probar un autobús autónomo, es decir, sin conductor, que podría introducirse en Londres en 2019, según recogen hoy varios medios de comunicación británicos. Estas personas fueron elegidas de unas 5.000 que solicitaron tomar parte en este estudio pionero, que se llevará a cabo en la península de Greenwich.





