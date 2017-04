Más de 1,3 millones de gallegos afrontan desde hoy una campaña de la renta con poco cambio

Más de 1,3 millones de contribuyentes gallegos afrontan desde hoy la campaña de la Renta 2016, en la que no hay grandes modificaciones normativas, ya que en 2016 prácticamente no hubo actividad legislativa. La principal novedades de este año es la desaparición definitiva del programa "Padre" de ayuda a la confección de la declaración de la renta, que ya el año pasado quedó relegado a los autónomos declarantes de actividades económicas. En su lugar, la Agencia Tributaria lanzó el sistema "Renta web", que en esta campaña se generaliza ya para todos los contribuyentes, cualquiera que sea la naturaleza de sus rentas.



"Renta web" ofrece al contribuyente una propuesta de declaración que podrá ser modificada con los datos que sean necesarios, de forma similar a lo que venía siendo el borrador, pero más sencillo y ampliado a todos los declarantes. La principal ventaja es que permite hacer la declaración en diferentes dispositivos: ordenador, smartphone o tableta.



La campaña de este año arranca hoy y se extenderá hasta el 30 de junio. Si se opta por solicitar los servicios de ayuda de la Agencia Tributaria estatal y acudir en persona a sus oficinas, los plazos son más ajustados, desde el 11 de mayo hasta el 30 de junio.



No están obligados a presentar la declaración los contribuyentes que perciban salarios inferiores a los 22.000 euros brutos anuales. Eso sí, siempre y cuando procedan de un solo pagador o si, procediendo de varios, la suma de lo ingresado por parte del segundo pagador y del resto no excede los 1.500 euros al año. En caso contrario, si supera esta cantidad, el límite no obligado será de 12.000 euros brutos anuales.



Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han elaborado un manual con las claves principales que hay que conocer antes de hacer la declaración del IRPF.



| Cláusulas suelo. La tributación de las cantidades devueltas procedentes de las cláusulas suelo de las hipotecas es una de las principales novedades de la declaración de este año. Gestha aclara que el dinero que se pagó al banco, y que éste devolverá después, es el reintegro de un pago indebido por lo que no constituye renta. No obstante, hay una excepción: los casos en que dichos intereses hubieran formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por las comunidades autónomas.



| Planes de pensiones. Normalmente, la propuesta de declaración de la renta que presenta el sistema Renta Web tiene incluidas las aportaciones a planes de pensiones de acuerdo con los datos suministrados por la gestora del Plan, pero es conveniente verificarlos.



| Los gastos de los rendimientos del trabajo. Hay gastos deducibles de los rendimientos del trabajo que hay que incluir en la declaración modificando la que ofrezca Renta Web. Estos gastos son, por ejemplo, las cuotas sindicales o las cuotas a colegios profesionales cuando la colegiación sea obligatoria.



| Las ganancias patrimoniales. En bastantes casos no se declaran por olvido. Son ejemplos típicos los incentivos del Plan PIVE a la compra de un vehículo o las ayudas para la compra de una vivienda.



| Los cambios en la situación familiar. A la hora de hacer la declaración de la renta hay que detenerse a reflejar las modificaciones del estado civil, defunciones y en especial de nacimientos.



| Deducciones autonómicas. Es particularmente importante dedicar un poco de tiempo en leer las deducciones autonómicas, ya que en muchos casos son desconocidas por el contribuyente y pueden suponer importantes beneficios fiscales.