El automóvil pide suprimir el impuesto de matriculación y gravar solo las emisiones

Las patronales de fabricantes, vendedores y comercializadores de vehículos reclamaron ayer al Gobierno la supresión del impuesto de matriculación, que consideran "una imposición duplicada con el IVA", y reemplazarlo por una tasa que grave las emisiones y "no se base en la cilindrada y potencia". El vicepresidente de Anfac, Mario Armero, advirió que "el automóvil ya no soporta más tasas. No puede haber más presión, y hay que simplificar y reordenar la tributación". "Tenemos que pensar qué hacer contra el envejecimiento del parque, incentivando la compra y cambiando la tributación de los vehículos antiguos.", culminó tras un foro del Observatorio del Vehículo de Empresa (CVO), sin reclamar expresamente otro plan PIVE.



Por otra parte, las ventas de vehículos crecieron un 6,1% en Galicia durante el mes de marzo, por debajo de la media estatal (+12,9%), con 3.761 coches matriculados. En conjunto en el primer trimestre las ventas se situaron en toda España en 307.911 unidades. Entre los datos remitidos por las patronales destaca el progresivo incremento de los vehículos que utilizan gasolina, que comen terreno a unos diésel que han bajado ya del 50% de cuota. A cierre de marzo representaron el 49,9%.