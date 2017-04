La mediación en Pescanova encalla en la propuesta salarial y los contratos

La mediación entre Nueva Pescanova y las organizaciones sindicales encalló ayer tras leves avances en materia de flexibilidad laboral. La labor arbitral de Inspección de Traballo, comandada por José María Casas de Ron, se topó ayer con las exigencias planteadas por el consejo de administración de la pesquera, según fuentes sindicales consultadas por FARO. El consejero delegado (CEO) de la empresa, Ignacio González, se incorporó por la tarde a la reunión entre ambas partes y frustró, según las mismas fuentes, cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo. "Ahora mismo no sabemos si la mediación va a continuar", expuso uno de los delegados. "Si la empresa llega con la misma propuesta no tiene sentido continuar". Los salarios de las nuevas contrataciones, similares a las del convenio de elaborados (de aplicación en buena parte de las competidoras del sector de productos del mar), han sido el punto de mayor fricción. González recordó las cifras de la compañía (prevé cerrar con pérdidas de 37 millones de euros en 2016) para defender la tesis del grupo, que pasan por rebajar el coste salarial para competir en el mercado con garantías. "Nos dijo que hay opciones a 15 kilómetros de Porriño en alusión a Portugal", dijo otro de los representantes de la plantilla. La propuesta del grupo pasa por establecer una doble escala salarial, con nóminas más bajas para los recién incorporados, con un salario bruto de partida de algo más de 12.000 euros y posibilidades de promoción e incrementos en el tramo fijo y variable, que permitirían alcanzar un salario de 18.000 euros en 4 años. Esta opción es rechazada de plano por los sindicatos, que consideran que "precariza" el empleo. Al cierre de esta edición fuentes de la empresa aseguraron que los contactos continuarán hoy a partir de las 11 horas. "Los mediadores nos dicen que hay algún cambio, pero no sabemos cuál", zanjan los sindicatos.