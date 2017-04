Las cuentas de 2017, sin recortes sociales y con un récord de recaudación tributaria

España tiene que llegar a final de este año con un déficit público equivalente al 3,1% del producto interior bruto (PIB) por mandato europeo, de modo que será necesario ajustar 14.000 millones de euros, bien obteniendo más ingresos, bien recortado gastos. Pero según el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado que ayer aprobó el Consejo de Ministros ello será posible sin necesidad de subir impuestos y sin recortes sociales. Las primeras cuentas públicas que desde 2010 no hunden la tijera en ese capítulo social fían el cumplimiento de la disciplina europea sobre el déficit a la expectativa de un aumento de la recaudación tributaria muy intenso (7,9%), fruto del crecimiento económico y con la ayuda de la inflación, y a la contención de otros gastos, entre ellos de nuevo la inversión.



"Son unas cuentas para el crecimiento económico y el gasto social, y que apuestan por el empleo de calidad", dijo el ministro de Hacienda y Función Pública acerca del documento presupuestario que el martes llegará al Congreso de los Diputados y que el PP confía en aprobar con los 176 diputados que suma junto a Ciudadanos (apoyo ya comprometido), PNV, UPN, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Foro Asturias.



Gastos



Montoro desveló sólo unos pocos números del Presupuesto. No aportó los correspondientes al gasto global del conjunto de la Administración central. Se limitó a decir que habrá una leve reducción (187 millones) en el gasto no financiero de los ministerios (54.674 millones). Sí precisó que esa merma está calculada sobre la ejecución de gasto de 2016, no sobre lo presupuestado antes. Si se la comparación se hace entre presupuestos el recorte ronda los 3.500 millones, una cantidad ya seria.



¿Dónde se producirán ahorros? El compromiso alcanzado con Ciudadanos implica que no hay recortes sociales, sino más bien todo lo contrario: las medidas pactadas entre los de Rajoy y los de Rivera implican un desembolso extra de 4.100 millones. Tampoco bajan significativamente los costes financieros. Con la deuda del conjunto de las Administraciones públicas en torno al 100% del PIB, el gasto en intereses del aparato central se estima en 31.492 millones. El cálculo está basado en la previsión de que el interés medio del bono a diez años suba del 1,4% al 2%.



La documentación aportada por Hacienda refleja aumentos de gastos para mejorar la financiación de las autonomías (5.387 millones). También en justicia, dependencia, becas y programas de refuerzo escolar, fomento del empleo, lucha contra la pobreza infantil, I+D+i y lucha contra el fraude. Nada se dice de la inversión, y el ministro Montoro esquivó la única pregunta de los periodistas sobre ese capítulo, aunque en el plan presupuestario remitido meses atrás a la UE se fijaba una inversión equivalente al 2,09% del PIB, el nivel relativo más bajo que se recoge en las estadísticas, aunque en dinero puede traducirse en un leve aumento. En todo caso, no habrá un despegue claro de la inversión, otra vez sacrificada en los Presupuestos.



Ingresos



Hacienda espera que la recaudación tributaria ronde los 201.000 millones de euros (14.000 millones más que en 2016), cifras que, como remarcó Montoro, suponen recuperar e incluso sobrepasar los ingresos fiscales de 2007, antes de la crisis. Aunque la composición es distinta a la de entonces: el 88% de la recaudación procede de los ciudadanos a través del IRPF y del IVA (78% en 2007) y sólo el 12% de las empresas a través de sociedades (22% en 2007).



Según las cuentas de Montoro, el repunte de la inflación -que favorece una mayor recaudación por IRPF e IVA- y el crecimiento económico propiciarán el fuerte aumento de ingresos en un Presupuesto que, expuso el Ministro, no contempla la creación de nuevos impuestos verdes ni la del tributo sobre los refrescos azucarados, anunciados meses atrás. Montoro traspasó al terreno autonómico el compromiso con Bruselas de elevar la imposición ambiental, al señalar que se abordará en la negociación de la financiación de las comunidades. Y dijo sobre el impuesto que gravaría los refrescos que "no existe ni anteproyecto". Un periodista preguntó al ministro si esos u otros impuestos se aprobarán más adelante. "El futuro ya lo escribiremos", respondió Cristóbal Montoro.