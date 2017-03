Pescanova propone un contrato parcial al 60% para la producción de fin de semana

Pescanova propuso ayer en la segunda jornada de mediación con los sindicatos la creación de un contrato parcial al 60% para satisfacer las necesidades de producción y el llamado cuarto turno, que extenderá la actividad de las plantas de lunes a domingo. Fuentes sindicales consultadas por FARO explicaron que estos empleados (serían los de nueva contratación y a efectos desde la firma del convenio) trabajarían de jueves a domingo o de domingo a jueves (cinco días a la semana), con lo que la empresa rebajaría su dependencia de las ETT y reduciría el coste de los pluses de fin de semana. La otra modalidad de contrato para los nuevos empleados sería el de jornada completa. La compañía se compromete a crear 80 empleos, aunque ayer no concretó cuántos tendrían la jornada a ese 60%.



La reunión de ayer, capitaneada en representación de Pescanova por Ángel Matamoro, concluyó con "ligeros avances" en materia de flexibilidad de jornada. Los mediadores de Inspección de Traballo, siempre según las mismas fuentes -FARO no pudo contrastar esta versión con la compañía-, anularon una cláusula de "disposición adicional" que defendía la pesquera, en base a la que podría disponer de la plantilla por necesidades perentorias de producción. Serán los propios mediadores los que lleven hoy al encuentro una propuesta sobre la flexibilidad y que, según los sindicatos, será similar a la que establece el Estatuto de los Trabajadores (del 10% sobre la jornada total). El plus de domingo ofrecido por la empresa es de 44,58 euros, que rechazan gran parte de los representantes sociales.



El "punto fuerte" de la mediación llegará hoy, cuando las organizaciones sindicales (CIG, UGT, USO y CUT; Comisiones negocia en una mesa aparte) aborden con la compañía los salarios de los nuevos contratados y el incremento en los salarios. Dada la complejidad de ambos puntos y a que hay dos mesas de negociación distintas es previsible que la mediación continúe mañana sábado.