¿Por qué no baja el IVA del cine?

La Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales (FAPAE) lamenta que el acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos para el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, que verá este viernes 31 de marzo en Consejo de Ministros, contemple la rebaja al 10 por ciento del IVA a los espectáculos en vivo pero excluya al cine de la misma.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, adelantó el pasado mes de febrero en el Senado que el Gobierno iba a "bajar el IVA a los espectáculos en directo" y que el turno del cine llegará cuando se cumpla "con la senda del déficit", porque hay "voluntad de hacerlo".

El presidente de la entidad, Ramón Colom, ha señalado en declaraciones a Europa Press que considera "fantástica" la bajada del IVA de los espectáculos en directo. Sin embargo, ha cuestionado las causas de una decisión que deja fuera este descenso para el cine. "Algún día alguien nos contará el porqué de este misterio de excluir al cine y esperamos que sea pronto" ha dicho.

Asimismo, ha señalado que es "evidente" que la exclusión del cine de esta bajada del IVA cultural afecta a los productores del mundo cinematográfico, pero que, a su juicio, "los perjudicados son los ciudadanos".

Por su parte, el productor de cine y expresidente de FAPAE Eduardo Campoy ha señalado a Europa Press que se trata de "una noticia positiva para el mundo de la cultura", pero que está en total desacuerdo con que el cine no vaya a poder beneficiarse de ella. "Me parece fatal que se excluya al cine, no veo ninguna excusa ni razonamiento lógico para explicarlo", ha sentenciado.

En esta línea, el guionista y director de cine español Benito Zambrano ha catalogado de "ridículo y lamentable" que se excluya a la gran pantalla del acuerdo. "¿Que hacemos los que nos dedicamos al cine, los que llevamos años para levantar un proyecto? Nos cuesta años de nuestra vida conseguir que llegue a los cines y que la gente lo pueda ver" ha expresado.

En este sentido, ha señalado que el cine forma parte de la cultura de un país, y que es "muy triste" el daño que hace que los políticos y los gobiernos "quieran tan poco al futuro de la cultura de este país". Asimismo, ha expresado que no entiende por que "castigan al cine de esta manera".