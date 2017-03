Feijóo anuncia un plan de formación específico para la automoción

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la creación de un plan de formación específico para el sector de la automoción y, especialmente, para la industria de componentes, que pasará por la subvención de los salarios de los trabajadores durante el tiempo de formación a cambio del compromiso de las empresas de contratar a un porcentaje de estos empleados.

Así lo ha trasladado en la asamblea del Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga) celebrada en la tarde de este jueves en la sede del CTAG, en O Porriño (Pontevedra), en la que ha sido nombrado como nuevo presidente del Cluster el director general de GKN Driveline en Vigo, Juan Lloves, en sustitución de José Luciano Martínez Covelo.

Feijóo ha destacado que en la industria de la automoción es necesario "hacer política de formación" pero "no global, sino sectorial, específica para la automoción".

En este marco, ha incidido en que hace falta "saber lo que necesitan" las empresas para crear un plan en función de esas necesidades objetivas, y así "mejorar el empleo".

Durante el acto, Feijóo, que ha felicitado al sector por haber sido capaz de salir adelante "en momentos de extrema dificultad" y por los datos que registró en 2016, ha remarcado que las perspectivas para el próximo año también "son favorables".

En este marco, ha llamado a "aprovechar las oportunidades" que ofrece la adquisición de Opel por parte de PSA.

A renglón seguido, ha apuntado que si entre 2015 y 2016 la industria de componentes facturó 470 millones de euros para PSA, el objetivo es "que puedan facturar un 6% más", hasta alcanzar los 500 millones, "sin contar con el cuarto modelo, del V20", ha comunicado Feijóo, señalando como fuente al director de la planta de PSA en Vigo, Frédéric Puech.



Un sector sin miedo a competir

Por su parte, el director de PSA en Vigo ha trasladado su "más sincero reconocimiento" al patronato del Cluster por el trabajo que ha realizado "en tiempos difíciles y exigentes", consiguiendo "mejorar su capacidad de competitividad y de oportunidades en el futuro".

"Estamos en muy buena situación para competir y garantizar la continuidad del sector en Galicia", ha aseverado.

"De las cifras del sector, me quedo con una: 8.320 millones de euros de cifra de negocio, me parece muy representativo de lo que somos y del trabajo que venimos haciendo juntos", ha subrayado, a colación de lo que ha remarcado que el sector no tiene "miedo a competir, porque competir --les-- hace más fuertes".

En este contexto, ha recordado que en los próximos años PSA va a lanzar tres modelos del K9 y uno más del V20, lo que asegura la producción.

No obstante, ha puesto en relieve que "si los mercados mejoran su comportamiento, como es de esperar, esos volúmenes estarán por encima de las cifras" que prevén actualmente, a lo que además "hay que sumar la compra de Opel".

El hasta ahora presidente de Ceaga también ha intervenido en el acto y ha hecho un balance de los últimos cuatro años, en los que ha destacado el incremento de las empresas miembros, que se incrementaron en un 22% hasta las 114 compañías, y la contribución a la cohesión y confianza entre estas empresas, lo que permitió "poner en marcha diferentes proyectos cooperativos".

En cuanto al futuro, ha apostado por que el Cluster trabaje porque el sector sea líder mundial, y ha deseado "toda la suerte del mundo" tanto a su sucesor como a su nuevo equipo, a los que ha trasladado su apoyo.

"Hoy arranca nueva etapa con nuevo equipo y los mismos objetivos: Colaborar para competir, que aunque parece una contradicción no lo es en absoluto", ha sellado.



Apoyo a las empresas

El nuevo presidente del Ceaga ha manifestado que es "un orgullo y un honor como profesional nacido y experimentado en este sector en Galicia" haber sido elegido para este cargo, y ha dedicado unas palabras de agradecimiento a su antecesor, con el que ha coincidido en que "colaborar para competir sigue teniendo plena vigencia".

Como prioridades para la nueva etapa del Cluster, ha puesto el punto de mira en el despliegue y consolidación el Tercer Plan Estratégico para la Mejora Competitiva del Sector de Automoción de Galicia (P3CA); y en lo relativo al sector ha hecho mención a la industria 4.0., el vehículo eléctrico y la cooperación institucional.

Para cumplir con estos objetivos, ha comentado que es necesario apoyar a las empresas para que sean capaces de tomar las decisiones que cambien su futuro, y para que tengan acceso a la posibilidad de innovar; así como salvar las diferencias entre las capacidades de los profesionales y las necesidades de las empresas, y fomentar la cooperación.