Conductores no profesionales prueban en París los coches autónomos de PSA

El consorcio automovilístico francés Grupo PSA, a través de su programa Vehículo Autónomo para Todos (AVA, por sus siglas en inglés), ha iniciado pruebas de vehículos autónomos en la ciudad de París con conductores "no expertos", según informó la empresa. La multinacional que preside Carlos Tavares subrayó que el plan AVA, presentado el pasado Salón del Automóvil de Ginebra, unifica diferentes funciones que irán delegando la conducción al vehículo en lugar de al conductor, siempre que éste lo desee.





Autopilot

El objetivo de la firma es hacer la conducción autónoma, ofreciendo coches que simplifiquen la vida diaria, reduciendo el tiempo de los desplazamientos y aumentando la seguridad vial. Por ello, está implementando el programa AVA con modelos de las firmas Peugeot, Citroën y DS.De esta forma, el Grupo PSA está llevando a cabocon modelos con automatización nivel 3 ("sin ojos") y 4 ("mente fuera") por parte de conductores no profesionales, en lo que supone un anticipo de los automóviles completamente autónomos que introducirá en el mercado en 2020.La empresa apuntó que en la actualidad diferentes vehículos del grupo cuentan con funciones de asistencia al conductor en el marco de este programa y afirmó que, desde el año próximo, se introducirán funciones automatizadas de conducción "bajo la supervisión del conductor". Así, funciones de nivel 2 se montarán en elPara 2020, el consorcio tiene previsto lanzar modelos con funciones "sin manos", que vendrán después del nivel 3 "sin ojos", que servirán para que el conductor pueda delegar completamente el acto de conducir al vehículo.Galicia participa en el desarrollo de los automóviles autónomos del Grupo PSA a través del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia ( CTAG ), con programas como el Mobile Lab, suscrito con la dirección de Investigación, Innovación y Tecnologías Avanzadas de la multinacional francesa. La aportación autonómica en el proyecto se centra en el campo del HMI (siglas en inglés de Human Machine Interface), en cómo interactúa el conductor con el coche en los diferentes escenarios de conducción automatizada (por ejemplo, a través de enlaces multimedia: imágenes, sonidos, vibraciones, etc.). Vigo , que a finales de 2015 hizo historia al convertirse en la primera ciudad española por la que circuló un prototipo autónomo del Grupo PSA, también ejercerá de pista de pruebas para este tipo de vehículos en el marco de un proyecto de la Comisión Europea (CE) bautizado como Autopilot (AUTOmated driving Progressed by Internet Of Things), como avanzó FARO. En la iniciativa, pionera y que persigue avanzar en el desarrollo de los sistemas de conducción automatizada en aras de conseguir una mayor seguridad y eficiencia, participan 43 socios de distintos países, entre los que destacan el Concello de Vigo, el CTAG y el Grupo PSA. Autopilot cuenta con un presupuesto de 25,4 millones de euros, de los cuales Bruselas aportará 19,9.