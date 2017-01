Antón Arias Díaz-Eimil: "Ninguna persona u organización puede manejar la CEG; no me dejo influenciar"

- 100 a 64. A ver si tiene más mano que sus predecesores, a los que no les fue nada bien.

-Yo creo que el resultado de la asamblea refleja el hartazgo, pérdida de norte e inestabilidad que abocaba a la organización a su desaparición. Es una llamada de atención. El resultado nos va a ayudar a todos a poner en marcha la labor que tenemos que hacer a partir de ahora.

- Es un mensaje muy parecido al que me trasladaba hace un año Antonio Dieter y él nunca fue capaz de lograr el consenso. ¿Qué hay que hacer para que salga bien, para creérselo?

- Aprender de las experiencias del pasado, y en este sentido yo parto con algo de ventaja sobre Antonio Dieter. La asamblea nos ha dicho que no está dispuesta a tolerar más actitudes así. Es fundamental muchísimo diálogo, comunicación y transparencia, generar empatías de forma permanente. Reconociendo que hay obstáculos, apriorismos que juegan en contra, las diferencias se irán reduciendo para lograr una CEG que cumpla con su cometido.

- Parece difícil.

- Las organizaciones que han mostrado cierto rechazo no lo hacían tanto hacia mi persona o la posibilidad de convertirme en presidente, sino haciendo referencia a un pacto que no se había respetado. De hecho el rival que tenía en frente, más que otra candidatura, era una visión de traición que no comparto. Con el resultado que ha habido queda claro que esas discusiones eran colaterales y que hay que obviarlas para centrarse en lo sustancial.

- ¿No pesa mucho el lastre de Fontenla para iniciar un mandato de diálogo y consenso o esto se puede olvidar?

- Se puede olvidar. Nos han dicho que dejemos de vernos el ombligo, de ver quién calienta el asiento y quién no? Ese mensaje es muy claro. No se vulneró ningún pacto porque no ha habido ningún pacto y, si lo hubiese habido, hubiese sido muy malo. El pacto conculcaba los estatutos, limitaba la participación y podíamos llegar al absurdo de un candidato que iba recibir la mayoría de votos en contra. La soberanía reside en la asamblea y ningún pacto puede sustraerla. No era el mejor camino. Va a haber dificultades, pero esto entre todos lo vamos a sacar adelante.

-Se ha comprometido a cambiar estatutos para evitar más situaciones como ésta. ¿Cómo?

- Los estatutos actuales favorecen el bloqueo, cada parte no tiene la representación que debería. Hay falta de proporcionalidad y representatividad.

- Sabe que siempre va a tener la coletilla de hombre de Fontenla, ¿verdad?

-Creo que eso responde a un prejuicio malintencionado. Ninguna persona u organización provincial puede manejar la CEG. Ese planteamiento es absurdo. Si hubiese una persona con la capacidad de hacerlo no habríamos tenido estos problemas. Me gusta escuchar, no me dejo influenciar por intereses que no son adecuados, no me dejo llevar por intereses ajenos. Otra cosa es que se me convenza.

- ¿Qué tipo de CEG quiere? Con Pexga, sin él, con proyectos, sin proyectos...

- Tendríamos interés en mantener el Pexga, o que no queremos es hacerlo tal y como lo hemos venido desarrollando últimamente, porque es muy perjudicial para los intereses económicos de la CEG. Si la administración quiere y está dispuesta a hablar de un planteamiento que sea beneficioso para ambas partes, la CEG estará ahí encantada de suscribir ese acuerdo.

- ¿Está a favor de subir los salarios?

- Es difícil no acometer subidas con el crecimiento económico actual, pero tenemos que verlo por sectores y empresas. Si no somos capaces de generar paz social y un nivel de consumo es difícil que la economía funcione. No puede haber sueldos de supervivencia.