Pescanova se garantiza una ampliación sin vetos al validar un nuevo plan de viabilidad

El equipo de abogados contratado por la vieja Pescanova (o Pescanova SA) redactó un informe en septiembre en el que concluía que la pesquera, Nueva Pescanova, no podría aumentar capital hasta 2025 o 2029 pese a soportar un pasivo de más de 950 millones de euros. Que no se daban las condiciones para canjear más del 10% de la deuda -el grupo quiere llegar al 40%- y que no había razones económicas. La junta de la antigua matriz facultó a su consejo a acudir a los tribunales para frenar la recapitalización, pero la pesquera ha escogido una tercera vía para llevar sus planes a cabo. Se trata de un plan de viabilidad aprobado ayer por el consejo, en el que alude a la necesidad de rebajar el volumen de deuda para que Nueva Pescanova no acabe en liquidación, y que FARO avanzó en su edición del 16 de diciembre.

La estrategia está en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal. La norma establece la posibilidad de alcanzar acuerdos de refinanciación "siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo". Si hay plan de viabilidad se pueden "modificar" las obligaciones económicas de una empresa y, en este caso, sustituir deuda por capital. Hasta este miércoles Nueva Pescanova no tenía un plan de este tipo que justificase la operación; desde ayer, sí. La pesquera, pese a que prevé facturar al menos 1.140 millones este año, no tiene que hacer ninguna filigrana para demostrar que tiene problemas. Perdió 32,4 millones en 2015 con un Ebitda de 34,2 (la mitad de lo previsto) y un patrimonio consolidado de 3,4.

Ahora la operación deberá ser validada por un juez -se llama homologación y tiene un efecto arrastre sobre los acreedores disidentes- y después se ratificará por la asamblea. El pacto cuenta con el apoyo inicial del 76% de los acreedores: CaixaBank, Sabadell, Popular, Abanca, Bankia, BBVA, UBI, HSBC y el distressed fund SVP. "Es una magnífica noticia para la industria en Galicia", dijo ayer su presidente, Jacobo González-Robatto. "La compañía podrá proceder a la necesaria renovación de la flota pesquera [nueve de sus 72 barcos, con más de treinta años de antigüedad] y modernización de las plantas de producción. Invertirá 125 millones en capex, de los que el grueso (casi 50) se materializarán en 2018.

La vieja Pescanova, condenada a priori a quedarse con un 5% del capital de la pesquera, ha sido formalmente invitada a participar de la ampliación. Podrá capitalizar créditos por unos diez millones que mantiene en balance, con lo que podrá arañar algo más de participación en el holding. De momento, bloqueada su cotización en Bolsa, la SA no tiene posibilidad de captar capital. Fuentes consultadas por FARO aseguran que González-Robatto ha tendido la mano a ayudar a que la vieja matriz vuelva a cotizar cuatro años despúes, lo que sería un "gran alivio" para sus socios. Broadbill Partners, el fondo que ahora tiene la mayoría de las acciones, quiere una empresa independiente de Nueva Pescanova, pero todavía no está en el consejo ni ha emprendido medidas para lograrlo. Los dos consejeros de Pescanova SA se abstuvieron en el consejo de ayer.