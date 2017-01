Trump amenaza ahora a BMW por construir una fábrica en México

La ofensiva de Trump contra los fabricantes de coches instalados en México continúa. El presidente electo de Estados Unidos (EE UU) ha advertido de que Washington impondrá un impuesto fronterizo del 35% a los vehículos que BMW planea construir en una nueva planta en territorio azteca y exportar al mercado estadounidense. Trump realizó estas declaraciones en una entrevista con el diario alemán "Bild", que ha divulgado extractos de los comentarios de Trump traducidos al alemán.

Una portavoz de BMW dijo que una planta del Grupo BMW en San Luis Potosí ensamblaría la Serie 3 del BMW a partir de 2019 y que su producción irá destinada al mercado mundial. La planta en México será un añadido a las instalaciones productivas ya existentes del Serie 3 en Alemania y China. Trump dijo que BMW debería construir su nueva planta en Estados Unidos porque esto sería "mucho mejor" para la compañía. Agregó que Alemania era un gran productor de vehículos, lo que se aprecia en la cantidad de Mercedes Benz que circulan en Nueva York, sin que haya reciprocidad.

Los alemanes no compran Chevrolets al mismo ritmo, declaró, lo que hace que la relación comercial sea injusta. El presidente electo dijo que defendía el libre comercio, pero no a cualquier precio.

Por su parte, la portavoz de BMW dijo que la compañía "se siente muy en casa en EE UU", donde emplea de forma directa e indirecta a casi 70.000 personas en todo el país.

El vicecanciller y titular de Economía alemán, Sigmar Gabriel, pidió hoy a Europa que se muestre segura de sí misma después de que Trump afirmara que tras el Reino Unido habrá más países que abandonarán la UE, al tiempo que defendió a las empresas alemanas. "Hay que tener la confianza suficiente en uno mismo, no puede ser que adoptemos una actitud sumisa. Tenemos que defender nuestra propia postura con confianza, no sólo los alemanes, sino los europeos. No somos inferiores a él, nosotros tenemos algo que aportar", dijo Gabriel en conversación con el diario "Bild".

Gabriel advirtió además al presidente electo en contra de introducir un gravamen del 35% a las importaciones de coches alemanes y de componentes y señaló que esta medida afectaría a la propia industria automotriz estadounidense, que "empeoraría, se debilitaría y se encarecería".