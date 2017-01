Barreras ultima con Dolce Cruise en Vigo el contrato para el "minicrucero" de lujo

Con las gradas vacías tras la entrega del Reforma Pemex, el astillero Hijos de J. Barreras apura las negociaciones para poner en vigor los dos contratos anunciados por su presidente, José García Costas, el mes pasado. El más avanzado es un minicrucero de lujo para la armadora Dolce Cruise Management Ltd, con sede en Malta y detrás de la que está el alemán Lars Clasen, ex jefe de la naviera germana AIDA Cruises y propietario de A-ROSA (compañía especializada en cruceros por ríos). Una delegación de esta compañía visitó Vigo esta semana para ultimar el pedido, como confirmó el empresario vigués. "En este momento el contrato está bien enfocado, pero aún no se ha cerrado", expuso. Falta cerrar el esquema de financiación, según fuentes del sector, que añaden que está siendo lo más complicado a la hora de poner en vigor nuevos contratos.

No es la primera vez que el equipo de Clasen visita las gradas del astillero para abordar este pedido, que avanzó FARO en febrero del año pasado. Sobre el segundo buque por el que espera Barreras, y que dará servicio a un proveedor de Petróleos Mexicanos (Pemex), García Costas también se mostró confiado sobre una pronta consecución del mismo. "Para la semana habrá noticias", zanjó.

El minicrucero sería el primer paso para lanzar una nueva marca de cruceros de lujo: Ritz Carlton Yacht Club. La mayoría de las acciones de esta nueva empresa estarían controladas por un fondo de inversión, aunque también tendrían participación el prestigioso consorcio hotelero Marriott-Ritz Carlton y Dolce Cruise Management.Este crucero de lujo tendría 170 metros de eslora (los más grandes del mundo, de la serie del Oasis of the Seas, alcanzan los 362 metros), 130 camarotes y 260 camas de capacidad, para expediciones con un público muy exclusivo (incluiría helicóptero, submarino, piscinas indoor y outdoor, spa, teatro, varios restaurantes, etc.).