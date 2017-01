La CEOE plantea una subida de sueldos de hasta el 2% vinculada a la productividad

La junta directiva de la CEOE aprobó ayer una recomendación de subida salarial para 2017 de hasta el 1,5% y otra adicional de hasta el 0,5%, vinculada a la productividad de las empresas y la reducción del absentismo laboral. La patronal, que ha enviado la propuesta a los sindicatos UGT y CC OO, puso de relieve que no todas las empresas han salido de la crisis y que, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, sólo el 42% están en beneficios.

La CEOE comunicó ayer a UGT y CC OO que está dispuesta "a hablar de todo", pero "con números, datos y propuestas económicamente viables". Además destacó que en 2016 los salarios en los convenios colectivos crecieron en España cerca del 1,09% en línea con la recomendación de hasta el 1,5% firmada por los agentes sociales en el anterior Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Por tanto, y según CEOE, la propuesta de 2017 debe ser parecida "con el fin de asegurar el mantenimiento del ritmo de creación de empleo".

La propuesta de CEOE difiere de la planteada por los sindicatos, que se mueve en una subida de entre el 1,8% y el 3%. El líder de UGT, Pepe Álvarez, advirtió esta semana a la patronal de que los sindicatos no firmarían un acuerdo salarial para 2017 "sin suelo o suelo cero".

Para el próximo ejercicio, el Gobierno y los principales servicios de estudios calculan que la inflación se moverá entre el 1,2% y el 1,5% anual, si bien la mayoría también contempla que en torno al verano llegue a tocar el nivel del 2%, el máximo al que está dispuesto a llegar la CEOE con los sueldos y siempre vinculándolo a la productividad y a una reducción significativa del absentismo laboral a negociar por las partes.

La CEOE hizo ayer hincapié en que no se debe hablar sólo de salarios, sino del coste empresa y de factores muy variados que influyen en la competitividad.

Asimismo, la patronal ha abogado por que los interlocutores sociales y los grupos parlamentarios abran una nueva agenda política, económica y social para canalizar propuestas posibles, mejorar la gestión de los recursos y proseguir con las reformas para aumentar la competitividad.

Por su parte, los sindicatos CC OO y UGT rechazaron la propuesta de subida salarial de la CEOE para este año porque implica "que los trabajadores pierdan dinero" y porque "no tiene nada que ver con la situación económica en el contexto actual". "No firmaremos ningún acuerdo que suponga pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores", explicó el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, porque "si la economía está creciendo, los salarios también tienen que crecer, no solo los beneficios de las empresas".

Mientras, el secretario de acción sindical de CCOO, Ramón Górriz, apuntó a Efe que la propuesta de la patronal es "totalmente insuficiente" en el actual contexto económico, aunque se mostró "dispuesto a negociar".