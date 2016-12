R se sincera por correo con sus clientes: "Perdón, estamos tristes por lo sucedido"

La compañía R ha enviado un correo electrónico a sus clientes para pedir disculpas por la caída de la red que dejó sin servicio de móvil a sus abonados de móvil en la víspera de Nochebuena. "Perdón. Es lo primero que nos sale. Es muy difícil expresar cómo nos sentimos",indica la carta en su arranque. Se calcula que la avería dejó sin telefonía a medio millón de gallegos durante más de 12 horas.

"No fue una Navidad tan feliz. Ver en primera persona como cualquiera que pasaba a nuestro lado no podía usar el móvil fue muy duro. Precisamente en estas fechas. Es una mezcla de impotencia y de rabia", prosigue la misiva. "Estamos tristes por todo lo sucedido, por las molestias causadas, por los problemas que has tenido con el servicio. Disculparse es poco. Toca trabajar para que algo así no vuelva a suceder y recuperar tu confianza", anuncian desde la compañía.

Para ello, subrayan la medida que se ha anunciado en las últimas horas: "Lo primero será compensarte. No queremos que te preocupes por nada; todo será automático. Es lo mínimo que podemos hacer... y te lo debemos. Aplicaremos un descuento en las líneas afectadas equivalente a 5 veces la cuota correspondiente al periodo de indisponibilidad del servicio". La comunicación procedente de R puntualiza que "como la factura del mes de diciembre ya ha sido emitida, el descuento se aplicará en la factura de finales de enero".

La empresa insiste en pedir disculpas y resalta: "Nunca antes nos hemos sentido tan en deuda con los clientes (...) Gracias de nuevo, y perdón". En esta comunicación enviada por correo electrónico no se hace mención a las causas que generaron la que la propia compañía definió el viernes pasado como una "masiva" avería.

En estos últimos días R se ha enfrentado públicamente a Vodafone, a la que acusó de ser la causante de la caída de la red por los envíos de mensajes a los abonados de R. Vodafone, que lo negó, prestaba hasta hace unos meses su red para dar cobertura a R en aquellos puntos donde carece de infraestructura propia, tareas en las que la multinacional fue reemplazada por Orange.