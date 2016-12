Barreras espera cerrar en enero el contrato de dos nuevos buques

El director ejecutivo del astillero Hijos de J.Barreras, José García Costas, aseguró ayer que, "en el primer mes de 2017", algunas de las cuestiones pendientes para formalizar nuevos contratos quedarán "resueltas", aludiendo además a la construcción de "un barco muy grande y alguno menos grande" . Preguntado por FARO, el responsable de la factoría viguesa informó que ninguno de los buques está directamente relacionado con Petróleos Mexicanos (Pemex) -dueña del astillero desde 2013-, pero que sí lo está de forma indirecta, es decir, con alguno de los proovedores que trabajan con ellos.

García Costas habló de esta forma en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con el alcalde, Abel Caballero, a la que acudió como presidente de la Cámara de Comercio, para abordar el proyecto del AVE a Vigo. Allí, preguntado por el 2017 que le espera al astillero, García Costas, indicó que la dirección del astillero está "terminando algunas cosas muy importantes para el futuro, de mucha cuantía", y aseveró que, "por supuestísimo", en el primer mes del año que está a punto de empezar "esos temas quedarán resueltos".

Preguntado directamente por el minicrucero de lujo de 170 metros de eslora que aspira a construir el astillero -avanzado en su día por este periódico-, García Costas no quiso adelantar ninguna noticia: "Cuando se tenga que saber, se sabrá". Este buque, para Dolce Cruise Management Ltd, tendría un valor de 180 millones de euros, 130 camarotes y 260 camas de capacidad.

Por otro lado, fuentes sindicales informaron de que el astillero podría haber "desempolvado" el megaferri para Argelia que Barreras se había adjudicado a finales de 2014. Preguntado también por este extremo, García Costas tampoco quiso concretar nada. En este caso se trataría de un contrato de un monto aproximado a los 125 millones de euros para la construcción de una embarcación de 180 metros de eslora y casi 30 de manga con una capacidad para 2.000 pasajeros y 700 vehículos. Se trataría del mayor ferri construido por la factoría de Beiramar.

El director de Barreras también aprovechó la ocasión para hacer un balance sobre el año que está a punto de concluir, calificándolo de "satisfactorio en líneas generales" para el naval de la comarca, ya que "casi todos" los astilleros de la Ría de Vigo tienen carga de trabajo. No obstante, también reconocido que "algunos proyectos" previstos "no están en vigor" y, por tanto, "no los tienes", concretó.

"Reforma Pemex"

El último barco botado por el considerado como el mayor y mejor astillero privado de España fue el Reforma Pemex, el flotel encargado por la petrolera que tocó agua por primera vez a finales de septiembre de 2015. En aquel momento desde Petróleos Mexicanos se había anunciado la construcción de un segundo barco de estas características, cancelado finalmente el pasado mes durante la visita de su director general, José Antonio González Anaya, que pese a todo reafirmó la "vocación de permanencia" del gigante azteca de los hidrocarburos en el astillero vigués.

El Reforma Pemex abandonó la Ría de Vigo definitivamente el pasado 26 de noviembre. Tiene una capacidad para acoger a 608 pasajeros y 91 tripulantes, está dotado con un sistema de posicionamiento dinámico de última generación e incorpora dos grúas, cada una con capacidad de elevación de 15 toneladas hasta una altura de 20 metros. Un producto 100% vigués.