Guindos advierte del riesgo del ´atolladero´ político

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado que si España no es capaz de "salir del atolladero" de la falta de Gobierno podría enfrentarse a una situación económica similar a la que se vivió en 2012.

"España no se puede permitir quebrar la recuperación que se inició hace dos años y medio ni tirar por la borda el esfuerzo realizado en un contexto, además, de incertidumbre", ha señalado el ministro en la presentación de su libro 'España amenazada'.

"Si no somos capaces de salir atolladero, me temo que podemos acabar encontrándonos en una situación no muy diferente a la de 2012", ha añadido el titular de Economía.

En su opinión, "las peores crisis son aquellas que tienen origen político", por lo que espera que "al final se imponga la cordura" y se forme "pronto" un Gobierno "presidido por Mariano Rajoy", que fue una "persona clave" para "evitar el colapso de España" en 2012.

El ministro considera que España debería enfrentarse a retos como la debilidad del crecimiento económico en Europa, el 'Brexit', el terrorismo o el populismo "con un Gobierno en plenas funciones" para actuar con "toda la capacidad, el potencial y la experiencia" que el país tiene en estos ámbitos.

"La falta de Gobierno, sin duda, nos limita a la hora de tener la presencia adecuada y en consonancia con nuestra relevancia en todos estos debates", ha añadido, y ha advertido de que ,aunque "la inercia del crecimiento es muy fuerte, no va a durar para siempre".

En su opinión, 2012 fue "el momento más complicado" de la historia reciente, ya que España en aquel momento era el "centro del ataque de los mercados" y "solo despertaba desconfianza", por lo que "darle la vuelta a dicha situación requería recuperar la confianza".

Por otra parte, el ministro ha señalado durante la presentación del libro que el rescate bancario que tuvo lugar en 2012 fue "el gran muro de contención" que evitó "pedir ayuda" a Europa, como hicieron países como Portugal e Irlanda.

"Dentro del rescate bancario, lo más importante fue la transparencia", ha añadido Guindos, para quien la "rapidez y contundencia" con las que se actuó impidieron "el rescate completo de la economía".

"Que España entrara en debacle se habría llevado por delante la moneda única", ha afirmado el titular de Economía, en cuya opinión actualmente el sector bancario "no plantea dudas, a diferencia de otros países" del entorno.

Según el ministro, la lección más importante que ha sacado de la crisis económica es que "un país no puede acumular pérdidas continuas de competitividad" ni puede "ignorar o ser ajeno a burbujas de crédito o inmobiliarias".

El ministro ha explicado que hoy en día España registra "exportaciones vigorosas", una "inflación en negativo" y cuenta con un sistema financiero "que no genera dudas", aunque "lo más importante" es la creación de empleo.

"No tenemos que pensar que todo está hecho en absoluto", ha advertido Guindos, ya que ve necesario recuperar el nivel de renta previo a la recesión y que "vuelvan a trabajar 20 millones de personas". "Cuando se alcancen estas metas podremos empezar a decir que habremos superado la crisis", ha añadido.