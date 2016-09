Cumbre del motor en Nigrán para presentar la Business Factory Auto

Un centenar de directivos del sector del automóvil se ha dado cita hoy en Nigrán para el lanzamiento de la primera aceleradora de proyectos innovadores específicos para el sector, bautizada como Business Factory Auto e impulsada por CEAGA, Zona Franca, PSA y la Xunta. La iniciativa tendrá como sede el edificio de Porto do Molle en el que se ha ubicado el Centro Aeroespacial.



La primera aceleradora gallega de empresas de innovación, promovida por el sector del automóvil, se pone en marcha después de que el Consello de la Xunta de la semana pasada diese el ok definitivo a su participación en el proyecto, que busca consolidar un ecosistema de compañías innovadoras que ayude al conjunto del sector a afrontar los cambios tecnológicos (Industria 4.0) y de concepto (nuevas fórmulas de movilidad, car-sharing, etc.) que se avecinan. La Xunta aportará el 80% de los 10,2 millones de euros del presupuesto. Según fuentes de Ceaga (la Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia), que pilota la Business Factory Auto (BFA), el objetivo de esta primera edición es llegar a consolidar 30 proyectos innovadores.





La BFA arrancará con diez proyectos que entrarán en una primera fase de aceleración (que incluye tutelaje y financiación), y el próximo año se realizará una segunda convocatoria para la fase de consolidación, a la que podrán acceder aquellas empresas cuyos proyectos progresen de forma adecuada pero también compañías externas que ya estén en ese punto de maduración, y se seleccionarán otros diez proyectos para la primera fase.

El sector confía en el éxito de este programa, similar al que ya desplegaron otros fabricantes como BMW (BMW Startup Garage) o Seat (Seat Accelerator by Connector). El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, señaló ayer que espera que la BFA se convierta en un centro de referencia internacional para dar respuesta a los desafíos globales de esta industria.