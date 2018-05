Un quinteto de casi 2.000 puntos

El Peixegalego comenzará mañana su lucha por el ansiado ascenso a la LEB Plata. El conjunto marinense se enfrentará al Isover Azuqueca (21.00 horas), al L'Alfàs Sha Wellness (sábado, 20.00 horas) y al Valencia BC (domingo, 20.00 horas) en busca de un salto de categoría que se planteó como objetivo principal de la temporada.

El conjunto de Javier Llorente finalizó la liga regular con pleno de victorias y, además, puso el broche de oro llevándose el título de la Conferencia al ganar al Igualatorio Estela Cantabria, hace menos de 15 días.

Gran parte de la culpa del éxito de este Peixegalego es de cinco hombres que acumulan casi 2.000 puntos solo entre ellos. Son los americanos Desmond Simmons (572 puntos) y Charles Tre Hale-Edmerson (404 puntos), el canario Jorge Romero (440 puntos), el sueco Víctor Holmberg (266 puntos) y el coruñés Darío Suárez (254 puntos). Por sus manos pasarán muchas de las opciones de triunfo del cuadro marinense.

Empezar bien el play off se presume fundamental, tanto a nivel de resultados como a nivel psicológico, por eso el equipo le da mucha importancia al primer partido, el de mañana contra el Azuqueca. "Solo pensamos en el primer partido, mirar más allá es utopía", destaca Darío Suárez.

La exigencia, tanto física como de juego, que supondrá el play off para el Peixegalego es lo que más preocupa en el vestuario. "Son tres partidos seguidos, durante la temporada no hemos tenido una situación así nunca, no estamos acostumbrados, y son tres rivales muy fuertes", apunta Jorge Romero.

El nivel de los rivales también será mucho mayor que en la liga regular. "Hemos tenido muy pocos partidos en los que hemos competido y estos van a ser muy exigentes, tanto física como mentalmente, sobre todo el primero contra el Azuqueca, que viene del grupo de Madrid, el B, que tiene un nivel muy alto. Es un equipo muy veterano que sabe jugar muy bien y nos va a requerir tener las ideas muy claras desde el principio", comenta el jugador canario.

En este sentido, tanto él como Darío Suárez señalan la inyección de confianza que supuso ganar el título de la Conferencia ante el Estela. "Ganar ese tipo de partidos, y sobre todo delante de la afición, con esa exigencia física y a nivel táctico que en el resto de la temporada no hemos tenido, nos ayuda para afrontar esta fase. Pero eso queda en el olvido y nadie se va a acordar de las 31 victorias que llevamos si perdemos el primer partido", avisa el coruñés.

Para el ala canario la clave del éxito en el play off va a estar en "confiar en nosotros mismos y en nuestros compañeros, estar mentalizados para este fin de semana", a lo que Suárez añade la importancia de "involucrar a la gente"y prestar atención a los detalles. "La gloria está cerca", sueña Romero.