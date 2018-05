Borja Jiménez, el preferido para el banquillo

El Pontevedra CF quiere dejar cerrado lo antes posible el entrenador para la próxima temporada, pues sobre esta figura se comenzará a construir el proyecto deportivo y la plantilla que competirá en Segunda B.

El mejor situado para ocupar el banquillo granate es Borja Jiménez. El técnico, natural de Ávila, ha visitado Pasarón en las últimas temporadas con equipos como el Valladolid B, el Izarra y, este último curso, con el Rápido de Bouzas, con el que firmó un año espectacular, logrando sacar un gran rendimiento a sus futbolistas y finalizando en una meritoria quinta posición.

Jiménez anunció ayer que no seguirá en el conjunto vigués la próxima temporada, dos días después de que el director deportivo, Álex Martínez, tomara la misma dirección. "Creo que el rendimiento que hemos obtenido este año es muy alto y tenía la sensación de que mi ciclo había terminado y creía que era honesto conmigo y con el propio club", señala el técnico, que llegó al club de la mano de Álex Martínez y también ha considerado oportuno marcharse al mismo tiempo que él. "Hemos trabajado muy bien de manera conjunta, pero nuestras carreras no tienen por qué estar unidas, somos totalmente independientes", comentó al respecto, pues el nombre de Martínez también ha sonado para trabajar en la parcela deportiva del Pontevedra CF.

Al entrenador abulense lo han vinculado con varios clubes esta semana y comentó al respecto que no había hablado con ninguno por respeto al Rápido de Bouzas, aunque no descarta la posibilidad de recalar en el primer equipo granate la próxima temporada. "Necesitaba un par de días de desconexión después del domingo (cuando acabó la liga) y no he hablado con nadie. A partir de ahora, estoy abierto a cualquier opción. Uno se siente halagado cuando puede estar en las quinielas de un club de la entidad del Pontevedra, no soy yo quién va a descubrir su historia", señaló.

Toril, De la Red y Bahón

Aunque Borja Jiménez es el favorito para ocupar el banquillo granate, el club baraja otras alternativas e intentará dejarlo todo cerrado a comienzos de la próxima semana.

Entre las posibilidades que hay está la de apostar por un técnico de nivel, que implique un riesgo porque haya que hacer una inversión económica grande y que no garantice el éxito. En este caso, el nombre que suena con fuerza, una vez más, es el de Alberto Toril. El técnico estuvo en las filas del Elche hasta abril de 2017 y antes estuvo en la cantera del Real Madrid (Castilla y Juvenil), en la del Albacete y en el Juvenil del Racing de Ferrol.

Otra opción que baraja el Pontevedra es optar por un perfil más mediático, como es el caso de Rubén de la Red, exjugador del Real Madrid y que entrena en el filial del Getafe, de Tercera División. Su escasa experiencia y su caché son los factores que juegan en su contra.

Y es que el Pontevedra, si se decide por un técnico con menos experiencia, prefiere apostar por alguien de la casa. Así, no se descarta la continuidad de Luismi Areda, que solventó con éxito el complicado objetivo de la permanencia, y también se baraja el nombre de Fede Bahón, excapitán granate que actualmente está en la cantera del Atlético de Madrid.