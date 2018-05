Bronce de las chicas sub 12 de la Sociedad Gimnástica

El pasado sábado se celebró en Lugo el Campeonato Gallego de Clubes de las categorías sub 10, sub 12 y sub 14, en el que participaron los equipos de la Sociedad Gimnástica.

El mejor resultado lo consiguieron las chicas sub 12, que acabaron terceras con 117 puntos en una categoría en la que participaron 18 equipos. Destacaron los terceros puestos de Paula Porto (60 metros lisos), Marina Pérez (salto de longitud) y Carmen Saavedra (salto de altura). A las puertas del podio se quedaron Paula Rodríguez (2 km marcha) y Medhanith Pereira (lanzamiento de peso). Los alevines fueron octavos y los sub 10, décimos.