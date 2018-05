Llorente: "No nos vemos favoritos"

El Peixegalego comienza su semanadecisiva de cara al objetivo del ascenso a LEB Plata. El equipo marinense disputará el próximo fin de semana el play off en el pabellón de A Raña. Comenzará el viernes, a las 18.00 horas, contra el Isover Azuqueca de Guadalajara, el sábado se medirá al L'Alfás Sha Wellness valenciano (20.00 horas) y finalizará el domingo, a la misma hora, contra el Valencia CB.

El técnico del Peixe, Javier Llorente, analiza las virtudes de sus próximos rivales pero, lo más importante, destaca que el conjunto marinense llega sin lesionados "y en un estado de forma óptimo para los tres partidos, esperemos que nos dé la gasolina".

Sobre sus adversarios por el ascenso, Llorente destaca que son "tres equipos peligrosos". El Azuqueca, contra el que debutarán en el play off, "estuvo líder del grupo B que, viéndolo desde fuera, por plantillas y demás, entendemos que era el grupo más fuerte. Estuvo de primero durante prácticamente todo el año hasta las últimas tres jornadas, que perdió con Almansa y por eso quedó segundo. Es un equipo con mucho potencial, con mucha experiencia y con jugadores que han estado ya en LEB Oro y Plata muchos años. Estos partidos van a saber jugarlos seguro".

En la segunda jornada, el cuadro marinense se medirá al que, en principio, parece el conjunto más asequible del cuadro porque acabó la liga como cuarto del grupo E. "L'Alfás, a priori, puede no partir con tantas posibilidades, pero en un fin de semana todo depende de que llegues en un momento bueno y de que te encuentres bien. Creo que ellos tienen capacidad para poder ganar a cualquiera de los otros tres equipos que jugamos la fase", avisa Llorente.

El técnico también destacó al Valencia CB, del que dijo que, "para mí, quizá sea el equipo que tiene más ritmo y más físico y, seguramente, también sea el de más talento. Esperamos que esa juventud que tienen les pueda pasar factura".

El factor cancha

Disputar en play off en casa y no haber perdido ningún partido esta temporada sitúa al Peixegalego como favorito para lograr el ascenso, pero Llorente asegura que "no tenemos esa impresión. Sí que es cierto que puede parecer eso aquí, más cerca de casa, porque a los otros tres equipos nadie los ha visto jugar todavía porque han estado en otras conferencias. A priori, el grupo B es el más fuerte, y nos enfrentaremos al segundo mejor equipo de ese grupo; el Valencia es un filial de ACB, con jugadores que tienen una proyección brutal, tienen un jugador islandés de 2,20 metros internacional (en referencia a Hilnason)... Estamos hablando de plantillas y de equipos que, ojalá pueda decir que somos favoritos, pero no nos vemos así".

El técnico admitió que "tenemos presión por intentar hacerlo bien y por ascender, desde principio de temporada, y creo que hemos sabido llevarla bien. Estoy seguro de que la fase no va a ser una excepción, pero hablamos de equipos muy igualados y el ascenso depende de muchas cosas. Espero que el factor cancha, al tener a nuestra afición con nosotros, nos pueda ayudar mucho".

En este sentido, recordó el encuentro por el título de la Conferencia A contra el Igualatorio Estela, que el Peixegalego consiguió ganar "incluso sin jugar bien; no estuvimos acertados. Tuvimos a nuestros dos mejores anotadores de la temporada en unos números muy bajos y aún así fuimos capaces de sacar el partido adelante, sobre todo tirando de garra y de afición, y yo creo que eso de cara a la fase va a ser muy importante y nos tiene que ayudar".