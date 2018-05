Óscar Fernández: "Ha sido un dejarnos llevar excesivo"

El entrenador del filial colchonero resumió el encuentro diciendo que "hemos jugado en la línea de los últimos partidos, no ha habido claridad de ideas, sin ser lo que somos, es muy difícil valorar el partido de hoy". "Era un partido a priori que lo entendíamos, que lo sabíamos pero luego en la interpretación del juego nos ha costado muchísimo, demasiadas acciones individuales, demasiados fallos técnicos y si vas sumando todo eso a un equipo que hoy ha adolecido de lo que significa la palabra equipo pues cuesta sacarlo", explicó. "Sabían que tenían que haber marcado el primero para poder estar con la cabeza fuera, no te puedo hacer otra lectura", apostilló. Sobre si se nota cuando uno se juega algo dijo que "cuando uno se pone la camiseta del Atlético de Madrid siempre se está jugando algo, el tema es saber entenderlo y saber llevarlo y nosotros no hemos sido capaces de llevarlo ni de entenderlo." Respecto al Pontevedra comentó que "es un equipo que tenía las ideas claras, que sabía lo que tenía que hacer, que ha defendido, que ha jugado prácticamente como todo el año, con transiciones rápidas a su juego directo arriba, con balones desde fuera abiertos". "Nosotros en la primera parte les superábamos, cuando dábamos dos pases encontrábamos la calle dentro pero hay que tener agresividad ofensiva y conceptos defensivos y no hemos tenido ni agresividad ofensiva y con errores defensivos básicos se han puesto por delante". "Ha sido un dejarnos llevar excesivo", resumió. Como balance del año dijo que "fue sensacional".