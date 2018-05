Luismi: "Hay mucha alegría, ha sido duro"

El entrenador del conjunto pontevedrés, sonriente, comentó del resultado que "veníamos con esa intención". "Al depender de nosotros mismos y de lo que podíamos hacer lo que queríamos era ganar y no depender de lo que ocurriera en otros campos", explicó Luismi.

"Creo que desde el inicio fue nuestra intención y es lo que se vio en el campo", aseguró el técnico pontevedrés. Además añadió que "teníamos las ideas muy claras de lo que queríamos, el futbolista desde el campo es lo que percibió, que teníamos que ser un equipo que íbamos a por el gol, que queríamos ir a por el gol y que cuando perdíamos el balón teníamos que presionar para que el Atlético de Madrid no se sintiera cómodo y no nos pudiera generar ocasiones de gol y no estuvieran cerca de nuestra portería".

El entrenador del Pontevedra reconoce que "a partir del gol, cambiamos un poco y preferimos juntarnos un poco en campo propio y dejar la iniciativa al Atlético de Madrid para no arriesgar y salir fuera de zona y que nos pudieran hacer daño".

Respecto a su situación después de coger al equipo en invierno reconoció que "estoy muy contento". "Al final es un trabajo que el objetivo que teníamos era mantener el equipo, desgraciadamente hemos sufrido mucho hasta el último día pero también hay que ver que se ha conseguido y eso era el objetivo, en ese aspecto estoy muy contento aunque sea el último día y a última hora pero el objetivo era ese, aunque tocó sufrir y hubo que sufrir hasta el último momento pero mereció la pena".

Sobre el estado del vestuario dijo que "hay mucha alegría, al final han sido jornadas duras, de mucha tensión, mucho nervio y por fin se ha podido soltar todo y disfrutar". "Se lo merecen y hay mucha alegría", explicó.

Palabras de la presidenta

También comentó que la presidenta, al término del partido se dirigió al equipo y "nos ha dado la enhorabuena y que al final el trabajo sale y que se ha conseguido la permanencia".

Sobre su futuro dijo que "no estoy ahora para pensar en eso, el objetivo era salvar el equipo, se ha conseguido y sinceramente no me planteo en estos momentos mi futuro porque no tiene sentido, hay que disfrutar del momento, estoy muy contento por todos, por esta directiva que ha sufrido mucho, que ha llevado muchos palos, por los futbolistas que para ellos no era nada fácil ya que la aspiraciones eran otras", reconoció.

"Se les ha dado todo al revés, no han salido las cosas y también me alegro por ellos". El entrenador también tuvo palabras para "esta directiva que ha apostado por nosotros y ahora hay que agradecérselo también, el poder sentarnos en el banquillo del Pontevedra y salvar la categoría".