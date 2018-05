Álex Fernández: "Un alivio, en todo momento lo hemos entregado todo"

Álex Fernández no ocultaba su alegría ayer. "Esto es la hostia, ya sé que es un poco contradictorio celebrar un no descenso pero hemos sufrido mucho durante el año y hoy (por ayer) ha salido el verdadero Pontevedra de este último tramo de la temporada". "Teníamos muy claro lo que había que hacer", explicó, lo que no impidió que "sufrimos dentro del campo y durante la previa pero gracias a Dios al final salió bien". Reconoció sentir "muchísimo alivio" y que "a la gente que somos del Pontevedra nos duele que a veces se piense que no queremos pero en todo momento lo hemos entregado todo".