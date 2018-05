Madrid dicta la sentencia final

Ser o no ser. Todo o nada. No hay vuelta de hoja ya para el Pontevedra, que afronta el partido final de un curso marcado por la inestabilidad deportiva y la incertidumbre, pero que puede acabar con sonrisa de alivio.

Madrid dictamina hoy la sentencia final. El tribunal, compuesto por un Atlético B que nada se juega, no parece predispuesto a dañar al acusado y condenarle a un descenso. Pero buscará ser justo. Es decir, competir y vencer por el bien de la competición.

Sin embargo, más allá de pensar en el rival o en otros campos, el Pontevedra debe mirarse el ombligo. El equipo lerezano tiene las cuentas muy claras: si gana, se salva. Esa debe ser la única preocupación del equipo de Luismi, que en caso de no poder sacar más que un empate se aseguraría, al menos, no descender directamente.

Entonces, solo en el caso de no sumar tres puntos, sí debería mirar directamente a Toledo, donde espera que el Deportivo Fabril quiera pelear por el título de liga y le haga un favor en forma de victoria o empate blanquiazul. Si el Pontevedra empata y el Toledo no vence, los granates serán de Segunda B el próximo curso.

Sin embargo, la cosa se complicaría si el Atlético B se pone por delante. Entonces, el Pontevedra deberá tirar de transistor mientras busca la remontada. Si no suma, las victorias de Toledo y Coruxo le mandan a Tercera directamente. En caso de que ninguno de estos dos gane, el Pontevedra podría salvarse aún perdiendo. Pero necesita que no venza la Segoviana ante el Adarve o bien, que lo haga pero también lo haga el Racing de Ferrol. En caso de triple empate, el Pontevedra quedaría primero en esa hipotética liga de tres y no caería a la Tercera.

Cabeza fría

Pero todas estas combinaciones no deben preocupar a Luismi y sus chicos, que solo tienen en la cabeza vencer y olvidarse de matemáticas. Para ello será muy importante mantener la cabeza fría y el corazón caliente. El equipo necesita intimidar futbolísticamente al Atleti desde el primer minuto, pero a la vez dejar en los vestuarios la tensión, la ansiedad y las prisas.

Todas estas sensaciones psicológicas serán malas consejeras en un partido en el que la afición dará la dosis de oxígeno extra para ayudar a los suyos. Y es que se espera a cerca de tres centenares de granates en las gradas del Cerro del Espino para animar a los suyos y salir indemnes de una situación que nadie hubiese deseado, pero por la que todos luchan para evitarla. El juicio final pasa por Majadahonda y el Pontevedra tiene la llave de la absolución.