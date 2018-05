El Cholo, sin canteranos hoy en Getafe

El Pontevedra Club de Fútbol ya sabe que mañana tendrá que medirse a un Atlético de Madrid B con una plantilla casi al completo. Ayer, el primer equipo colchonero hizo oficial la lista del Cholo Simeone para el partido que hoy disputa ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez (18.30 horas). Y en esa relación de convocados no hay ningún jugador de la base rojiblanca.

El técnico argentino ha decidido llevarse a 18 futbolistas, todos con ficha del primer equipo. Y ello pese a que el miércoles, el equipo colchonero disputa la final de la Europa League ante el Olympique de Marsella en la ciudad francesa de Lyon.

A este hecho se le suma la circunstancia de que en la liga, la escuadra rojiblanca solo lucha por mantener el segundo puesto de clasificación, que regenta desde hace muchas jornadas.

De este modo, el técnico Óscar Fernández podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de Roberto Olabe, sancionado por acumulación de tarjetas. La convocatoria del técnico madrileño todavía no es oficial, por lo que no es descartable que introduzca a algún futbolista juvenil, recientemente proclamado campeón nacional. Quienes no estarán seguro son Óscar Castro, Sergio Camello y Víctor Mollejo, actualmente con "La Roja" sub17.