Saber gestionar la presión será la clave

Sentarse en el banquillo del Pontevedra nunca es tarea fácil. A menudo los entrenadores granates se ven en situaciones de máxima tensión porque el equipo se lo juega todo a una carta, como pasará este domingo ante el Atlético de Madrid B. De gestionar las emociones y motivar a sus futbolistas para alcanzar el éxito saben mucho cuatro técnicos que dirigieron, en una o varias etapas, el vestuario de Pasarón: Milucho, Pablo Alfaro, José Aurelio Gay y Rafa Sáez.

Si en algo están de acuerdo los cuatro es en que el Pontevedra es el favorito para eludir el descenso en la última jornada de liga. "La ventaja del Pontevedra es que depende de sí mismo, lo tiene en su mano, tiene un porcentaje muy alto de no acabar ni siquiera en play out. Si hace su trabajo, estará todo arreglado, no tendrá ni que escuchar la radio", señala Milucho. "Está mal situado, pero hay rivales que están peor que él. Hay otros equipos que también van a tener que hacerlo muy bien si se quieren salvar", recalca Gay.

Y también coinciden en que en este tipo de encuentros hay que salir a dejarlo todo en el campo, sin guardarse nada, porque una victoria tendrá más valor que nunca. "No llegan en una mala racha, ni mucho menos, así que están en una buena situación para sacar esto adelante", comenta Rafa Sáez.

Por eso todos apuntan que no se puede ni comentar la posibilidad de empatar en Madrid. "Al Pontevedra le vale la victoria seguro, por lo tanto en ningún momento se pueden dejar caer conceptos del tipo "si perdemos?" o "el empate nos vale", hay que transmitir que hay que ganar ese partido", señala José Aurelio Gay. "El Pontevedra tendrá muy claro que tiene que salir con el cuchillo entre los dientes si hace falta y tiene que salir a ganar, no pensar en empatar, porque pensando así acabas perdiendo", destaca Milucho Alonso.

El técnico vigués analiza también al rival del Pontevedra, del que dice que "no va a regalar nada. Si fuese un equipo veterano que en realidad no se juega nada, podría relajarse, pero en los filiales los chicos buscan escaparates". Además, Milucho añade que el Unión Adarve-Segoviana, uno de los encuentros de los que estará pendiente el cuadro granate, "me tiene muy mala pinta. El Adarve no se juega absolutamente nada y es el último partido de la temporada. Por eso el Pontevedra tiene que ganar, porque la victoria de la Segoviana puede hacer mucho daño".

Aspecto psicológico

El factor que a todos les gustaría poder controlar es el mental. Entrenar la parte física puede ser hasta una tarea fácil si se compara con trabajar el aspecto psicológico de un vestuario o de un futbolista en concreto.

El encuentro que disputará el Pontevedra en Madrid será de máxima tensión. Los cuatro extécnicos granates coinciden al señalar que el que conjunto que mejor gestione el aspecto anímico en esta última jornada de infarto será el que tenga más posibilidades de salvar la categoría.

"Es una papeleta complicada", admite Pablo Alfaro, "y la semana se hace muy eterna". El preparador, actualmente en las filas del Mirandés, señala a la afición como factor clave en este tipo de compromisos y también apunta que "hay que competir muy bien. Se supone que hay que asumir pocos riesgos porque los errores te pueden penalizar mucho. Son partidos largos y de muchísima tensión".

"No conozco la capacidad anímica de este equipo, pero la no victoria del domingo hace mucho daño. Por eso tienen que pensar en el siguiente partido, olvidarse de lo que ya ha pasado", apunta Milucho, mientras que Gay señala que "es muy importante si dentro del equipo hay jugadores que hayan vivido este tipo de experiencias antes y sepan cómo afrontarlas para contagiar a los compañeros. Son partidos de mucho estrés, de mucho nerviosismo, pero los rivales están igual".

Rafa Sáez, que recuerda un partido con el Celta B en Fuenlabrada en el que se jugaban la permanencia y que "por retrasos en los otros campos tuvimos que esperar casi diez minutos con una angustia tremenda", apunta que "el mejor compañero de viaje en estas circunstancias siempre es la tranquilidad. El partido va a ser muy emocional, va a tener picos de tensión muy importantes, y saber gestionar eso va a ser muy importante; tranquilidad antes y durante el partido".

Milucho apunta también a la motivación del grupo. "El estado anímico es muy importante. Pensar que tienes que luchar por el pan de tus hijos, por esos aficionados que lloviendo, y sin llover, fueron a Pasarón, pocos o muchos, los que sean; por esos amigos que están ahí detrás, por tu madre que le está poniendo siete velas a la Virgen para que ganes, por tu mujer o tu novia porque, aunque no te diga nada, está en la misma situación de nervios que tú y no quiere ponerte más nervioso? Hay que buscar ese punto anímico y emocional y a partir de ahí yo creo que el Pontevedra va a salir".